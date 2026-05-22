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好市多會員採買模式轉變 APP比價、線上獨家商品成新趨勢

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
好市多。聯合報系資料照
好市多。聯合報系資料照

美式賣場好市多Costco）近年持續強化線上購物與APP服務，也逐漸改變會員採買習慣。過去會員多以實體賣場「現場尋寶」為主，但隨著APP導入線上獨家商品、專屬折扣、不同包裝組合與預約服務後，愈來愈多會員開始出現「逛賣場同步開APP比對」的新消費模式，反映大型量販零售正從單一實體消費，轉向線上線下整合（OMO）趨勢。

隨著好市多持續強化數位體驗，近期不少會員發現，好市多APP上的商品內容與實體賣場並不完全相同。除部分大型家具、家電、床具與箱購商品外，也有部分食品、保健商品採線上限定販售，甚至出現線上與實體價格、包裝規格不同情況，不少消費者也開始養成同步查詢APP的習慣。

除了商品販售外，好市多APP也整合部分會員服務，包括優惠資訊、賣場功能查詢與部分預約服務。以聽力測驗服務為例，部分門市已需透過APP預約，也讓APP從單純購物工具，逐漸轉變為會員服務入口。

零售業者分析，過去量販店核心優勢在於大坪數賣場與「尋寶式消費」，但隨消費者對便利性、價格透明度與商品選擇要求提高，APP與線上商城的重要性持續提升。尤其好市多本身具備高黏著度會員制基礎，若能透過線上獨家商品、專屬折扣與大型商品配送服務提高APP使用率，將有助於延伸會員消費頻率與黏著度。

從消費模式變化來看，好市多會員如今已不再只是單純「逛賣場」，而是逐步轉向「實體體驗＋APP比價」的混合型採買模式。對會員而言，實體賣場仍保有試吃、即時採買與尋寶樂趣；APP則補足商品資訊、專屬優惠與配送便利性，成為會員消費決策的重要工具。

Costco 零售業 好市多 APP

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