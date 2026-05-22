鳳凰旅遊夏折扣強勢登場！長程線最高現折萬元

全台最大夏季旅展「TTE台北國際觀光博覽會」於5/22世貿一館登場，鳳凰旅遊針對暑假檔及秋冬團推出眾多驚喜優惠，親子學生暑假出國、預購賞楓、甚至冬季極光等限時開賣，旅展優惠提供最高減１萬元的現金折扣，以及第二人減3千～6千元不等。

面對全球能源波動燃油漲不停，現在報名卡位，不但搶到折扣，更是避開未來旅費可能漲更多的保衛戰。

重磅優惠亮點包括「義大利大城小鎮10天」85,999起，限額再送鳳尾船，「希臘超越進化版11天」限定團前十名每人減1萬，「慢遊美西7天」特價才64,900起，「土耳其胡蘿蔔小鎮11天」住五星八晚，特價69,900起再享限定團前十名每人減１萬；祖孫三代都滿意的嶄新歌詩達莎倫娜號基隆／高雄港出發，指定航次艙等三人同行１人免費，同樣是親子首選的MSC榮耀號限時每房減5,000元。

此外，高端旅遊歐洲河輪、南北極，全球稀缺一位難求，務必及早入手。除了琳瑯滿目的折扣，鳳凰還準備現場成交禮～出國最好用的「行李收納六件組」，成交歐洲線再加碼好禮現場抽～法國名牌香精、施華洛世奇水晶皮繩手環都有機會帶回家，還有多家信用卡滿額刷卡禮，都是僅限旅展現場才有的好康。

熱門義大利、經典奧捷、秘境北歐、克斯蒙皆是亮點

歐洲旅遊專家-鳳凰旅遊，擁有眾多口碑行程，指標性的義大利、奧捷，夏季熱門必玩的北歐、德瑞、阿爾卑斯峰雲會，限定團最高第二人減 6,000元，「荷比盧10天」秋冬特惠85,900起，近年來最多人推薦的西班牙/葡萄牙，限定團前十名第二人減１萬元，「漫步葡萄牙10天」促銷價108,888起，還升級米其林美食饗宴。

詢問度最高、秋季限定的加拿大賞楓團跟黃刀鎮極光，限定團第二人減6,000元，「美西三城.優勝美地.正宗大峽谷.超級瑪莉歐10天」結合了世界奇景、人氣樂園、城巿三大元素，享第二人減5,000元，小孩不佔床減１萬元，還可參加團團抽美金，暑假親子務必把握！另有「慢遊美西雙城7天」直飛台積電科技大城鳳凰城，11/4、11/11兩團特價64,900起。

針對國人熱愛的「土耳其」限定團最高前十名每人減一萬，無論是薰衣草季、搭熱氣球，旅展皆能以最划算價格卡位，CP值最高的「土耳其胡蘿蔔小鎮11天」特價69,900起，暑假限定團前十名每人減1萬，超划算。

紐西蘭已是台灣人長程旅遊首選之一，金旅獎行程「紐西蘭南島雪鄉三名湯11天」限定團第二人減6,000，「南北雙峽灣馬爾堡13天」紐航直飛，吃龍蝦鮑魚，限定團第二人減8,000；同樣南半球的「西澳尖峰石陣.粉紅湖11天」限定團第二人減6,000，造訪著名尖峰石陣及微笑小袋鼠。

最適合大手牽小手一起出發的亞洲團，小孩省很大！日本限定團暑假小孩不佔床減6,000元，限定團大人最高第二人減4,000元，多款熱門行程再贈旅遊金，還有多人同行萬元開運金及有「馬」現省3000專案，優惠超亮眼。韓國精選好漾首爾米其林、玩轉釜山、楓遊釜慶，限定團最高第二人減3,000元。

東南亞主打以親民價格享受頂級規格，限定團最高第二人減3,000元，新馬雙國享樂、雲頂天空之城、富國島，包含入住大紅花、曼谷五星、下龍灣最新海上Villa等；二人成行的峇里島親子同樂會限定團最高第二人減5,000，小孩不佔床最高減１萬元。

為全家人預約一場不必燒腦的夢幻暑假假期！重磅裝潢全新啟航的「嶄新歌詩達郵輪-莎倫娜號」，基隆/高雄雙港出發，推出指定航次同房第三人艙房費0元，甚至有四人同行兩人免費的驚人折扣！想體驗「亞洲最大頂級郵輪」的家庭，「MSC榮耀號」，夏季航次每房減５千元，或指定航次艙等第二人半價；而同樣基隆港出發的麗星郵輪「探索星號」是目前市場上親子CP值極高的選擇，十分搶手。此外，郵輪夢想的「地中海巡航」與「阿拉斯加冰河之旅」，則有限定團第二人最高現折１萬元的震撼早鳥價。

稀缺極致之旅！全球限量配額、每年席位極其珍貴的南北極，龐洛郵輪-北冕號南極登陸企劃，今年12月出發，最後席次召集，最高每人減５萬元；而地表最奢華破冰船，龐洛的指揮官夏古號，更是全球唯一以法國五星奢華之姿前往正北極的破冰船，明年８月出發，旅展限時每人減10萬元。

鳳凰旅遊針對暑假檔及秋冬團推出眾多驚喜優惠，親子學生暑假出國，旅展優惠提供最高減1萬元。鳳凰提供

歐洲最高折萬元！西葡、希臘省很大。鳳凰提供