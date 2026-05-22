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今年1至4月TPASS常客優惠回饋金 5月25日可靠卡領取

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
今年1至4月TPASS常客優惠回饋金，5月25日可靠卡領取了。聯合報系資料照
今年1至4月TPASS常客優惠回饋金，5月25日可靠卡領取了。聯合報系資料照

今年1至4月TPASS常客優惠回饋金，5月25日可靠卡領取了。公路局表示，TPASS公共運輸常客優惠及年滿70歲自願繳回駕照TPASS回饋措施，因立法院已同意動支TPASS計畫預算，因此，1至4月份回饋金將於5月25日一併開放領取，民眾可至四大超商櫃台由店員協助、台北捷運各站（悠遊卡售卡加值機）或票證公司App靠卡領取回饋金；以電子支付帳戶達成回饋條件使用者，將由票證公司直接匯入至該帳戶。

公路局統計，TPASS公共運輸常客優惠回饋自去年2月推出，目前截至今年4月底止已有52.6萬人記名登錄，今年1至4月份累計35.5萬張電子票證（含電子支付帳戶）達成回饋條件，回饋金額共約3857.4萬元。

另外，為配合高齡換照措施，今年起針對年滿70歲自願繳回駕照的高齡者，亦採事後回饋方式，提供50%的TPASS乘車回饋，截至4月，已有約6900人繳回駕照符合回饋資格，累計回饋金額94.9萬元。

公路局表示，本月起，每月達成TPASS常客優惠回饋條件民眾，將恢復可於次月25日起領取，回饋金領取期限為1年，歡迎民眾持續行動來支持公共運輸，在領取回饋優惠之餘，也共同為節能減碳盡一份心力。

TPASS 台北捷運

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