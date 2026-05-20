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40歲壽星「免費吃歡樂吧」！必勝客40周年 滿400送400、套餐122元

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
必勝客慶祝來台40周年，推出一系列優惠活動。圖／必勝客提供
必勝客慶祝來台40周年，推出一系列優惠活動。圖／必勝客提供

1986年，必勝客從台北第一家「南京餐廳店」出發，如今已經陪伴台灣民眾走過40個年頭。迎接40周年，必勝客推出一系列周年慶活動。活動期間帆1986年出生的民眾，凡至必勝客光復店，即可免費享用「必勝客歡樂吧」一次，另外還有滿額送商品券、優惠套餐組合等不同回饋。

迎來在台40周年之際，必勝客更新整體品牌識別，以簡潔、略有動感的字體呈現Pizza Hut Logo，還推出「必勝客美好時光」微電影，呈現陪伴民眾度過得的美好時光。即日起至6月15日，會員於官網或PK APP單筆消費滿400元，即可獲得價值超過400元的「40周年限定商品券組」，包含「巧克力QQ球10顆、厚燒醬烤BBQ（2腿2排）及大份薯金幣」；單筆消費滿800元，再加碼贈送「烤雞大拼盤商品券」，總價值超過800元。

即日起至6月15日期間，凡西元1986年、民國75年出生民眾，憑有效身分證件至必勝客門市消費滿99元，即可現折40元；平日時段至光復店，完成打卡任務，即可免費享受「必勝客歡樂吧」一次，每日限量40名，用餐時間限90分鐘。

除此之外，「15596 最狂小比薩餐」方案自即日起至5月22日也限時回歸，訂餐輸入序號15596，「9吋鬆厚小比薩＋副食＋飲料」優惠價122元，現享23折起。另外還有「必勝經典套餐666元起」、「芝心餅皮6折加購優惠」、「雙饗同樂餐759元起」等多款優惠，讓粉絲陪伴必勝客一同慶生。

針對40歲壽星，必勝客推出「免費吃歡樂吧」方案。圖／必勝客提供
針對40歲壽星，必勝客推出「免費吃歡樂吧」方案。圖／必勝客提供

必勝客

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