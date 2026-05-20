MaiCoin 集團攜手必勝客歡慶比特幣比薩日 線上線下同步送好康

MaiCoin 集團歡慶比特幣比薩日，攜手必勝客好康大方送！用戶於限定時段至 MAX 數位資產交易所平台指定頁面參加活動，即有機會獲得限量個人比薩；另於活動期間至必勝客官網訂購比薩，並輸入專屬優惠代碼，可再享多重好禮；另外更推出新戶加碼活動，只要在指定期間完成註冊活動，就可獲得等值新台幣150元之MAX Token，即刻開啟「幣勝人生」。

比薩日起源於2010年，美國工程師Laszlo Hanyecz於5月22日以1萬枚比特幣購買2盒比薩，完成全球首筆以加密貨幣進行的實體交易，為數位資產從抽象概念邁向實際應用的重要里程碑，也讓每年的5月22日成為全球加密貨幣社群的重要節日。

為歡慶比薩日並回饋全台用戶，MaiCoin集團攜手必勝客於5月22日下午5點22分在MAX交易所活動頁面推出限時「萬人瘋搶比薩雨」活動，參加即有機會獲得個人比薩兌換碼，限量500份，搶完為止。另於5月22日至7月31日期間，至必勝客官網訂購比薩並輸入專屬優惠代碼「26887」，可再享外帶9吋鬆厚比薩買1送1及好禮3選1優惠（享1份薯金幣（小）或5顆麻糬QQ球或1份黃金雞軟骨（小），47折），詳情請見 MaiCoin官網活動頁。

MaiCoin 也針對新用戶推出加碼回饋活動，凡於5月12日至5月31日透過指定連結或輸入合作邀請碼「bitcoin」完成 MaiCoin 平台帳號註冊，且於6月5日前完成等級二驗證，即可獲得等值新台幣150元的MAX Token。

除了線上送好康之外，MaiCoin 也於5月22日下午在台北八德營業所舉辦實體活動與用戶同歡，現場完成指定任務即可享受免費比薩，挑戰加碼任務還可獲得啤酒，現場亦舉辦徵才資訊分享，讓對區塊鏈產業與數位資產職涯有興趣的用戶，有機會進一步瞭解產業發展與職缺機會；活動詳情請見 MaiCoin 集團官方社群網站。

MaiCoin 集團表示，比薩日象徵加密貨幣從概念走向實際應用的重要起點，而隨著國際大型支付業者持續布局數位資產與區塊鏈技術領域，加密貨幣在日常生活中的應用場景也可望逐步擴大，而 MaiCoin 也將在穩健合規的基礎上，持續透過多元異業合作，拓展加密貨幣的應用，打造貼近生活的數位資產使用體驗，推動區塊鏈技術與加密貨幣應用普及，為台灣數位金融發展注入新動能。