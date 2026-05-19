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520告白日咖啡來了 星巴克雙杯178元！網友：怎沒有買一送一？
連鎖咖啡品牌星巴克迎接520諧音「我愛你」商機，推出一日限定飲品優惠活動，主打雙杯咖啡優惠價吸引情侶與家人好友共同體驗「剛剛好的咖啡時光」。優惠時間為5月20日（三）11:00至20:00，期間單筆購買兩杯大杯指定飲品，即可享雙杯178元優惠，並可依規定加價升級其他品項。
優惠訊息一出，就有網友留言：「沒有買一送一不想買」，「比較喜歡特大杯一組178」。也有網友點名好友一起享優惠。
此次活動適用品項包括那堤（含特選）、冷萃咖啡、經典紅茶那堤、焦糖瑪奇朵（含特選）及巧克力可可碎片星冰樂等熱門飲品，詳細活動內容以官方網站公告為準。
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