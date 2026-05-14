百份黑鮪魚丼飯免費送 百公斤黑鮪魚分解秀周六竹縣登場

黑鮪魚進入盛產高峰，為讓鄉親體驗最正宗的漁港鮮味，新竹在地業者「元立水產」與「佳禾日式炭燒」特別赴東港嚴選百公斤級巨鮪，邀請東港職人於本周六（16日）北上操刀震撼黑鮪魚分解秀，並於活動現場送出百份免費黑鮪魚丼飯讓鄉親嘗鮮。

本次分解秀將於本周六（16日）下午3時在「元立水產」揭開序幕，隨後晚間6時移師深耕在地20年的「佳禾日式炭燒」。在職人俐落的刀工下，百公斤巨魚將於現場解構，民眾可親眼見證職人的俐落刀工與巨型黑鮪魚解體的震撼過程，直擊頂級食材從完整魚體到分解上桌的工藝細節。

佳禾日式炭燒負責人表示，黑鮪魚季不僅是品鮮時節，更是老友相聚的好時機。今年店家特別以「藉口吃一鮪，把老友圈回來」為號召，邀請鄉親帶著久違的朋友重溫情誼。

元立水產表示，店內專供頂級水產與食材，為了回饋竹北鄉親，今年特地引進東港當日直送的黑鮪魚，以最實惠的價格讓竹北鄉親也能品嘗到這每年限定的美味。

為與鄉親共同分享美味，「佳禾日式炭燒」與「元立水產」將於活動現場大方發放百份免費黑鮪魚丼飯，讓參與民眾能第一時間品嘗到季節限定的鮮甜滋味。除了現場嘗鮮，當晚亦同步開放全魚部位的限量選購與預訂，讓老饕在欣賞精湛手藝之餘，也能將鮮美的黑鮪魚帶回餐桌，與親友共同分享這份初夏旬味。

新竹在地業者「元立水產」與「佳禾日式炭燒」特別赴東港嚴選百公斤級巨鮪，邀請東港職人於本周六（16日）北上操刀震撼黑鮪魚分解秀，並於活動現場送出百份免費黑鮪魚丼飯讓鄉親嘗鮮。圖／店家提供

為與鄉親共同分享美味，「佳禾日式炭燒」與「元立水產」將於活動現場大方發放百份免費黑鮪魚丼飯。圖／店家提供