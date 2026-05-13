快訊

逾百人圍觀…川普車隊抵達北京四季酒店 現場畫面曝光「陣容壯盛」

中職／「金控大戰」悍將首局海灌13分 差1分平聯盟紀錄

聽新聞
0:00 / 0:00

動作要快！冷氣、冰箱汰舊換新 政府補助5,000元到今年底截止

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

隨著夏季氣溫逐漸升高，用電需求也隨之增加，汰換老舊家電可有效節省家庭用電。經濟部於13日提醒，為期四年的「住宅家電汰舊換新節能補助」已邁入最後一年，民眾應把握今（2026）年底前的最後機會。凡將家中老舊冷氣冰箱汰換為1級能效產品，每台可獲得補助3,000元，若加計貨物稅退稅，最高補助金額可達5,000元。

能源署表示，將老舊冷氣與冰箱更換為高效率的1級能效設備，約可省下該設備50%的用電量，節電效果在夏季特別顯著。如新竹東區一戶三代同堂住家，汰換家中3台老舊冷氣，年用電節省30%，夏月節電更高達50%，節省電費加上台電節電獎勵，一年可省1萬多元。建議民眾家裡如有老舊家電可盡速汰換。

根據經濟部統計，家電汰舊換新補助政策自2023年推動以來，已累計補助約521萬台節能家電，並節省約34億度電，成功帶動高達1,563億元的市場銷售額。家電補助購買期限將於今年12月31日截止，經濟部提醒，總補助額度僅剩不到30%，民眾如欲汰換請儘早行動，並可度過節電又舒適的夏天。

除汰舊換新外，日常家電保養維護亦有省電效果。根據工研院2025年家庭用電調查顯示，家庭用電量前兩名分別為冷氣機、冰箱，其中冷氣在夏季的用電占比更高達50%。為因應高溫挑戰，建議民眾在夏季啟用冷氣前先清潔濾網，清潔後最高可省下10%冷氣用電；而在冷氣運轉時，將溫度設定在26至28度並搭配電扇使用，每調高1度就能節省約6%的冷氣用電。

在冰箱管理上，建議內部儲存量維持在八分滿以下，並確保機體四周留有10公分的散熱空間。民眾平時可藉由在門縫夾入紙張測試膠條密封性，若紙張可輕易抽出或滑落則代表發生漏氣，應及時清潔、調整或更換以避免能源浪費。

經濟部指出，節能不只是節省電費，更是提升能源使用效率的重要行動。政府目前持續推動深度節能措施，包括高效率設備汰換、智慧能源管理及節能技術應用，從家庭到產業全面提升用電效率，自2024年推動以來，已累積節電120.68億度，相當大林電廠兩座燃煤機組年發電量。

經濟部 冷氣 冰箱 家電 補助

延伸閱讀

新北砸7600萬升級校園大型場館空調 18校受惠提升品質

一支挖土機改裝「金鋼牙」 南投埔里清潔隊拆床效率暴增數倍

鄭平：AI為節能產業帶來機會 台達電推永續顧問服務

東海大學男宿清晨驚傳火警…16年冷氣室外機釀禍 校方回應了

相關新聞

200元變400元！全台94處傳統市場、夜市優惠券限量搶 時段一次看

為了刺激買氣，也鼓勵民眾減少使用一次性塑膠用品，經濟部商業發展署推出「來趣・踅市仔－溫馨五月星市集」活動，自5月8日起至31日止，串聯全台18縣市，共94處傳統市場、攤販集中區及夜市，推出限時優惠，民眾只要自備環保袋、環保杯或環保餐具，就有機會用200元換到價值400元的超值套票。

CoCo「粉角奶茶買1送1」現省60元！發發、五桐號夏季新品好清涼

療癒系優格手搖飲「發發」初夏以芒果為發想，推出「雲朵芒芒系列」。其中「芒果金萱凍凍奶蓋」以經典金萱茶結合芒果的熱情香甜，並覆蓋上綿密厚實的雲朵奶蓋，搭配上茶王凍，堆疊出沁涼酸甜的享受，每杯80元。「芒果金萱凍凍奶蓋冰沙」則將芒果香氣與冰沙融合，同樣搭配雲朵奶蓋與茶王凍，每杯85元。

金子半之助加碼「主餐買1送1」！繼光香香雞套餐、招牌點心限時享優惠

迎接盛夏，「金子半之助」自5月14日起，全新推出「輕蔬海陸盛合御膳」，餐點大幅增加蔬菜比例，能夠一次品嚐南瓜、茄子、花椰菜與舞菇等蔬食天婦羅，再搭配鳳尾蝦以及雞肉等經典海陸食材，打造豐富的味覺體驗。主食則高麗菜絲／白飯二選一，並可享「白飯免費續碗」。

Apple教育優惠陣容再擴大 「這2種」身分買Apple Watch更便宜

學生族加入蘋果生態系更輕鬆了！Apple宣布擴大教育優惠產品陣容，正式將Apple Watch納入教育價方案，符合資格的大專院校學生、教職員等教育工作者，即日起可透過Apple台灣教育商店與全球Apple直營店，以更優惠的價格入手Apple Watch產品。隨著畢業季與返校季即將到來，這項新措施也讓學生族群想要完整Apple生態系的門檻進一步降低。

YouBike隱藏福利！「2情況」可領折抵金 網驚呼：難怪上次騎車不用錢

YouBike推出「友愛騎乘券」，用戶可在無車的還車站獲得5元折抵金，鼓勵民眾友愛使用。試辦至2026年6月30日，讓騎乘更加便利。

基隆、北海岸台灣百合開約8成 和平島公園孕媽咪今起2日免費入場

北海岸白沙灣、野柳地質公園及基隆和平島地質公園，因長期受到風化與海潮侵蝕影響，有難得的地質景觀，特殊的海岸環境也孕育許多植物，台灣特有種 「台灣百合」，目前花況開約八成。和平島公園今天起到明天園方推出「準媽媽」免費入園，走進北海岸感受滿山遍野百合花風光。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。