微風520檔期登場 獨家精品、米其林饗宴 刷指定銀行卡再享多重回饋

微風今年14日至20日以「心動」為主軸，從珠寶、時尚單品到浪漫餐飲體驗，串聯出一系列兼具情感溫度與生活質感的提案。在520檔期熱度持續升溫之際，微風同步推出多重回饋活動，為消費體驗再添驚喜。即日起至12月31日止首次下載微風積點禮遇會員APP，當月單筆消費滿$1,000(含)以上，即贈指定專櫃咖啡乙杯或爆米花乙份。

同時，更加碼推出「國泰世華主題活動銀行滿額禮」活動，即日起至5月31日止，憑微風積點禮遇會員刷指定國泰世華銀行信用卡，於微風廣場PRADA及微風南山PRADA、MIU MIU單日單卡累積消費滿30,000元，即贈電子酬賓券300元，數量有限，兌完為止。此外，微風台北車站更推出了「微風熊寵愛女神禮活動」，5月20日前憑2F櫃位單筆消費滿2,000元之發票，即可至2F服務台兌換「微風熊女神節限定飲料提袋」乙份。在這個屬於愛與表達的520時刻，微風讓每一筆消費不僅止於購物，更成為值得珍藏的浪漫時刻。

迎接520送禮需求，微風精選多款話題單品，集結獨家與限量商品，珠寶配件方面，包含DAMIANI Margherita瑪格麗特系列限量商品；微風廣場獨家販售的TASAKI Cascade耳環；以及BUCCELLATI Chirlanda Color系列限量獨家款與全台獨家推出的AHKAH chandelier chain頸鍊。時尚單品方面，微風信義全新進駐的MIU MIU，Wander Matelassé納帕皮革肩背包；微風獨家販售的Maison Margiela Box Bag Medium中型肩背包等。

服飾與配件部分，則有來自微風南山亞洲首間概念店ONITSUKA TIGER的米色細肩蕾絲拼接洋裝、微風獨家Jil Sander TANGLE卡夾，以及VALENTINO新品飾邊短款連衣裙，香氛單品包含Molton Brown新上市的茶禪幽韻淡香精等。

除了精選單品外，微風也同步推出多款520約會餐飲，打造從送禮到聚餐的完整浪漫體驗。微風信義全新進駐的旨醞鐵板料理，推出頂級海陸12品套餐。此外，位於微風南山榮獲米其林一星肯定的川雅，推出精緻川味饗宴；微風松高TEXAS ROADHOUSE則推出經典雙人套餐；微風廣場方面，成真咖啡推出甜蜜莓好雙人套餐，以莓果系甜點打造甜美的用餐時光；ROSMARINO則以微醺雙人套餐呈現義式風味，適合享受放鬆又具情調的晚餐約會。微風信義S&W Grill也同步推出多款全新餐點，包含吸睛十足的巨大巧克力法式吐司塔、香煎鴨胸、酥脆蟹肉春捲及烤牛肉主餐沙拉等；微風信義瀧厚SET MEAL則推出520雙人套餐，以經典香煎菲力牛排及熟成肋眼牛排打造雙人饗宴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康