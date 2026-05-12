200元變400元！全台94處傳統市場、夜市優惠券限量搶 時段一次看

為了刺激買氣，也鼓勵民眾減少使用一次性塑膠用品，經濟部商業發展署推出「來趣・踅市仔－溫馨五月星市集」活動，自5月8日起至31日止，串聯全台18縣市，共94處傳統市場、攤販集中區及夜市，推出限時優惠，民眾只要自備環保袋、環保杯或環保餐具，就有機會用200元換到價值400元的超值套票。

商業署表示，活動期間只要攜帶環保用品到指定市集，並經現場工作人員確認後，即可用200元購買1份巡禮套票。套票內含價值200元的「好市券」，可在合作攤位直接折抵消費，另有價值200元的商品兌換券，等於現省200元。

這次活動分為市場與夜市場次，其中市場場次發放時間為週五（5月8日、5月22日），以及週六（5月16日、5月30日）；夜市場次發放時間則為週六（5月9日、5月16日、5月23日、5月30日）。

這次參與活動的94處市集，多數都曾獲選經濟部「優良市集」或「樂活名攤」，不僅環境整潔、管理完善，也有許多具在地特色的美食與商品。商業署希望透過活動吸引更多民眾走進市場與夜市，感受傳統市集的人情味。

商業署指出，近期中東局勢影響石化原料價格，帶動塑膠袋成本上升。為避免市場和商圈出現塑膠袋短缺，經濟部已啟動平價供應專案，並協助有需求的120處商圈與市場媒合供貨，讓攤商能順利營業。

商業署也表示，未來仍會持續推動減塑措施。下半年預計在全台100處市集推出滿額送限量環保袋活動，並鼓勵市場設置「二手袋循環分享站」，讓民眾捐出家中閒置且乾淨的購物袋，供其他消費者重複使用。

商業署提醒，「來趣・踅市仔－溫馨五月星市集」優惠套票數量有限，送完為止。第一週商品兌換內容像是艋舺夜市雞蛋糕、公館夜市地瓜球、士林老街夜市牛舌餅、甜甜圈等。民眾可趁著五月帶上環保用品，揪親友一起逛市場、吃美食、享優惠。

溫馨五月星市集巡禮套票 活動時間：115年5月第二週至第五週 市場場次：週五 5月8日、5月22日；週六 5月16日、5月30日 夜市場次：週六 5月9日、 5月16日、 5月23日、5月30日 兌換地點：各市集活動服務台 活動辦法： 1.活動期間前往指定市集，自備環保購物袋或環保餐具（含餐盒、環保杯等）任一項。 2.至市集活動服務台出示，並經工作人員確認後，即可以200元現金兌換400元「來趣踅市仔－溫馨五月星市集」好市巡禮套票一份。 3.須於市集內實際消費並使用自備之環保用具，落實減塑行動。 ※每人每次限兌換一份，每週數量有限，兌換完畢為止。使用期限至5月31日止。

活動期間前往指定市集，自備環保購物袋或環保餐具，可以200元現金兌換400元好市巡禮套票一份。圖／經濟部商業發展署提供

活動期間前往指定市集，自備環保購物袋或環保餐具，可以200元現金兌換400元好市巡禮套票一份。圖／經濟部商業發展署提供

活動期間前往指定市集，自備環保購物袋或環保餐具，可以200元現金兌換400元好市巡禮套票一份。圖／經濟部商業發展署提供