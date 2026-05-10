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CoCo「粉角奶茶買1送1」現省60元！發發、五桐號夏季新品好清涼

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「發發」初夏推出「雲朵芒芒系列」。圖／發發提供
「發發」初夏推出「雲朵芒芒系列」。圖／發發提供

療癒系優格手搖飲「發發」初夏以芒果為發想，推出「雲朵芒芒系列」。其中「芒果金萱凍凍奶蓋」以經典金萱茶結合芒果的熱情香甜，並覆蓋上綿密厚實的雲朵奶蓋，搭配上茶王凍，堆疊出沁涼酸甜的享受，每杯80元。「芒果金萱凍凍奶蓋冰沙」則將芒果香氣與冰沙融合，同樣搭配雲朵奶蓋與茶王凍，每杯85元。

慶祝新品上市，活動期間於發發門市消費飲品滿188元，其中包含1杯芒果新品，即有機會抽中「飲品88折」優惠。5月17日前，於你訂線上點餐平台購買發發飲品，單筆消費滿600元，即享現折100元優惠。

五桐號」首度攜手全家便利商店，將經典飲品全面延伸至冰品、現調茶飲與新鮮屋系列，打造「走到巷口就能喝到五桐號」的全新體驗。全新推出的「泰式奶茶霜淇淋」以五桐號「最完美手沖泰奶」為靈感，使用泰國正統茶葉入料，具有沁涼口感與茶香餘韻，每支49元。5月13日起，還將針對Let’s Tea再推出「杏仁凍青茶」與「泰式奶茶」，每杯65元。

為延伸夏日清涼體驗，本次更加碼推出「鹿兒島焙茶酷繽沙」與「黑糖粉粿青檸冬瓜冰棒」，各為65、49元，另有新鮮屋系列的「鐵觀音厚奶茶」與「蜜桃荔枝紅茶」。慶祝聯名登場，自5月13日至6月9日止，Let’s Tea系列「杏仁凍青茶」與「泰式奶茶」單杯嚐鮮價59元，任選第二杯享79折優惠。「鐵觀音厚奶茶」、「蜜桃荔枝紅茶」與「黑糖粉粿青檸冬瓜冰棒」則可享第二件6折。

迎接週三好友日，「CoCo都可」本週推出「粉角奶茶」買1送1優惠。5月13日於CoCo都可官方Line帳號可領取優惠券，憑券於線上平台預定粉角奶茶，即可享第2杯0元優惠，現省60元。數量有限，售完為止。

「CoCo都可」推出「粉角奶茶」買1送1優惠。圖／CoCo都可提供
「CoCo都可」推出「粉角奶茶」買1送1優惠。圖／CoCo都可提供

「五桐號」首度攜手全家便利商店，推出霜淇淋與多款飲品。圖／五桐號提供
「五桐號」首度攜手全家便利商店，推出霜淇淋與多款飲品。圖／五桐號提供

芒果 五桐號 奶茶

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