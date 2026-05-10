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Apple教育優惠陣容再擴大 「這2種」身分買Apple Watch更便宜

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Apple Watch正式納入Apple教育優惠方案，符合資格的大專院校學生和教育工作者可享有特惠價格。圖／Apple提供
Apple Watch正式納入Apple教育優惠方案，符合資格的大專院校學生和教育工作者可享有特惠價格。圖／Apple提供

學生族加入蘋果生態系更輕鬆了！Apple宣布擴大教育優惠產品陣容，正式將Apple Watch納入教育價方案，符合資格的大專院校學生、教職員等教育工作者，即日起可透過Apple台灣教育商店與全球Apple直營店，以更優惠的價格入手Apple Watch產品。隨著畢業季與返校季即將到來，這項新措施也讓學生族群想要完整Apple生態系的門檻進一步降低。

教育一直是Apple重視的核心價值之一，並相信教育是推動公平的重要力量，而科技則能幫助每位學習者發揮潛能。長期以來，Apple持續透過線上與實體通路，提供Mac、iPad及配件等產品教育優惠，如今再將Apple Watch正式納入方案，讓學生與教育工作者在學習、健康與日常管理上，都能獲得更完整的支援。

Apple Watch可說是全年齡皆非常適合使用的數位裝置，對學生組群來說，不僅能協助管理課業與生活節奏，也兼具健康與安全功能。「專注模式」能幫助學生在上課或讀書時減少干擾，而「Siri」、「計時器」、「提醒事項」與「行事曆」等功能，則可提升時間管理效率。若搭配行動網路版本使用，也能在外出時維持聯繫與資訊同步。

除了學習應用之外，Apple Watch也強調健康與安全體驗，透過「活動記錄」與「體能訓練」app，鼓勵使用者建立運動習慣，並支援睡眠追蹤與睡眠分數等功能，協助掌握日常健康狀態。同時，「SOS緊急服務」與「車禍偵測」等安全功能，也進一步提升使用安心感。

目前Apple Watch Series 11、Apple Watch SE與Apple Watch Ultra皆已納入全年教育優惠方案。現在購買Apple Watch，還可享有Apple Fitness+免費試用3個月，讓學生與教育工作者在繁忙課業與工作之餘，也能透過Apple Watch追蹤活動紀錄並培養運動習慣。

Apple iPad

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