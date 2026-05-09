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YouBike隱藏福利！「2情況」可領折抵金 網驚呼：難怪上次騎車不用錢

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，近期發現只要在沒有車的站點還車，隔日系統就會發放5元折價券，當騎乘YouBike需要扣款時，就會自動折抵。資料照，中央社記者管瑞平攝
一名網友分享，近期發現只要在沒有車的站點還車，隔日系統就會發放5元折價券，當騎乘YouBike需要扣款時，就會自動折抵。資料照，中央社記者管瑞平攝

YouBike已成為生活日常，但最怕遇到站內無車或是站內滿車無處停的情況。對此，一名網友分享，近期發現只要在沒有車的站點還車，隔日系統就會發放5元折價券，當騎乘YouBike需要扣款時，就會自動折抵。

這名網友在社群平台「Threads」表示，近期突然收到YouBike的訊息，寫著「您的友愛騎乘獎勵已發送」，原以為是新型詐騙，後來登入YouBike系統後，發現只要在沒有車的站點還車，隔日系統就會發放5元的「友愛騎乘券」，未來騎乘YouBike需要扣款時，就會自動折抵，每張「友愛騎乘券」效期是90天。

貼文一出後，不少網友都表示「謝謝告知，看APP真的有這個東西耶」、「難怪有一次騎電動車不用錢，還以為電動車前15分鐘也可以免費了，看來應該是扣了這個券」、「原來還有這個東東，感謝分享」、「看到你的文去看，我也有拿過兩張耶，完全沒發現」、「長知識」、「難怪前幾天騎電動只扣15元」。

此外，也有內行網友回應「在沒車的站店還車會有『還車騎乘券』，在滿車的站點借車會有『借車騎乘券』」。

事實上，根據YouBike官網顯示，為鼓勵民眾主動發揮友愛善意，選擇優先從鄰近滿位場站租借YouBike，或將YouBike還車至鄰近無車場站，讓下一位使用者更方便「接力」使用。只要於北北桃三市的YouBike無位可還場站借車，獲得「友愛借車騎乘劵5元」；於無車可借場站還車，獲得「友愛還車騎乘劵5元」，一個會員帳號10分鐘內，最多給予2次友愛接力獎勵，試辦期間至2026年6月30日止。

YouBike 電動車

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