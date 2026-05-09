基隆、北海岸台灣百合開約8成 和平島公園孕媽咪今起2日免費入場

北海岸白沙灣、野柳地質公園及基隆和平島地質公園，因長期受到風化與海潮侵蝕影響，有難得的地質景觀，特殊的海岸環境也孕育許多植物，台灣特有種 「台灣百合」，目前花況開約八成。和平島公園今天起到明天園方推出「準媽媽」免費入園，走進北海岸感受滿山遍野百合花風光。

交通部觀光署北觀處表示，台灣百合生命力堅韌，即使在北海岸迎風面、土壤貧瘠的岩壁縫隙中，依然能茁壯成長，每年的4到5月都可以北海岸一帶看到百合盛開，目前各地花況都已盛開。

北觀處說，5月上旬至中旬為最佳賞花期，潔白百合點綴岩岸景色，成為北海岸初夏迷人的風景之一。

明天就是母親節，北觀處建議來一趙看台灣百合花之旅，早晨推薦先至白沙灣、野柳地質公園或潮境公園欣賞百合並拍下美照；午後前往基隆和平島地質公園，參與現場報名的免費定時導覽，聆聽大航海時代故事與地質知識，並欣賞奇岩間的百合花。

和平島地質公園表示，9至10日推出回饋活動，孕婦本人只需於售票處出示實體的孕婦健康手冊及身分證件，即可享有免費入園的專屬優惠，目前島上百合盛開，是拍照及賞花最好時機。

基隆和平島地質公園台灣百合盛開，孕媽咪今起2日免費入場。圖／北觀處提供