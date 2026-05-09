快訊

走路天天破萬步卻瘦不下來？營養師揭「4誤區」超多人忽略：白走了

去澎湖獨旅會怪嗎？她想衝花火節超猶豫 過來人曝真實感受

札哈．哈蒂遺作成地標！「淡江大橋」團隊台灣子弟黃劭暐讚：難在別處複製

聽新聞
0:00 / 0:00

基隆、北海岸台灣百合開約8成 和平島公園孕媽咪今起2日免費入場

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆和平島地質公園台灣百合盛開，孕媽咪今起2日免費入場。圖／北觀處提供
基隆和平島地質公園台灣百合盛開，孕媽咪今起2日免費入場。圖／北觀處提供

北海岸白沙灣、野柳地質公園及基隆和平島地質公園，因長期受到風化與海潮侵蝕影響，有難得的地質景觀，特殊的海岸環境也孕育許多植物，台灣特有種 「台灣百合」，目前花況開約八成。和平島公園今天起到明天園方推出「準媽媽」免費入園，走進北海岸感受滿山遍野百合花風光。

交通部觀光署北觀處表示，台灣百合生命力堅韌，即使在北海岸迎風面、土壤貧瘠的岩壁縫隙中，依然能茁壯成長，每年的4到5月都可以北海岸一帶看到百合盛開，目前各地花況都已盛開。

北觀處說，5月上旬至中旬為最佳賞花期，潔白百合點綴岩岸景色，成為北海岸初夏迷人的風景之一。

明天就是母親節，北觀處建議來一趙看台灣百合花之旅，早晨推薦先至白沙灣、野柳地質公園或潮境公園欣賞百合並拍下美照；午後前往基隆和平島地質公園，參與現場報名的免費定時導覽，聆聽大航海時代故事與地質知識，並欣賞奇岩間的百合花。

和平島地質公園表示，9至10日推出回饋活動，孕婦本人只需於售票處出示實體的孕婦健康手冊及身分證件，即可享有免費入園的專屬優惠，目前島上百合盛開，是拍照及賞花最好時機。

基隆和平島地質公園台灣百合盛開，孕媽咪今起2日免費入場。圖／北觀處提供
基隆和平島地質公園台灣百合盛開，孕媽咪今起2日免費入場。圖／北觀處提供

基隆和平島地質公園台灣百合盛開，孕媽咪今起2日免費入場。圖／北觀處提供
基隆和平島地質公園台灣百合盛開，孕媽咪今起2日免費入場。圖／北觀處提供

基隆 北觀處 和平

延伸閱讀

萬里繡球花季開跑 母親節帶媽媽賞花趣

【養花鈔】潘家欣／百合

台北隱藏版奇景！台電加羅林魚木盛開，美麗綻放背後藏師徒情深

母親節吃王品有驚喜！打卡送花束再抽黃金 日料品牌訂位熱翻

相關新聞

基隆、北海岸台灣百合開約8成 和平島公園孕媽咪今起2日免費入場

北海岸白沙灣、野柳地質公園及基隆和平島地質公園，因長期受到風化與海潮侵蝕影響，有難得的地質景觀，特殊的海岸環境也孕育許多植物，台灣特有種 「台灣百合」，目前花況開約八成。和平島公園今天起到明天園方推出「準媽媽」免費入園，走進北海岸感受滿山遍野百合花風光。

身份符合「五星飯店吃到飽 三人同行一人免費」 5月限定日推出

5月12日是國際護師節，為感謝醫師、護理師的辛勞付出，新竹喜來登大飯店於5月11日起至5月28日每周一至周四推出「護師節」專屬餐飲回饋，「盛宴自助餐廳」下午茶及晚餐餐期享三人同行一人免費，以五星美食療癒辛苦付出的醫師、護理人員。

星巴克母親節優惠來了！好友分享買一送一、滿888送康乃馨

迎接母親節到來，星巴克推出一系列期間限定優惠活動，從好友分享日、會員點數加碼到滿額贈花束，希望透過一杯咖啡與陪伴時光，讓大家以最簡單的方式向媽媽表達感謝。

280元起排餐＋自助吧吃到飽！新竹肉力士牛排4人同行1人免費 只有5天

新竹地區的朋友注意了！號稱「被牛排耽誤的自助吧」高CP值平價牛排新竹肉力士牛排，預定於5月11日至15日連續5天，祭出超值優惠，活動期間4人同行、且每人消費一份排餐，即可享一人免費優惠，依最低價餐點折

線上訂3張電影票收3次手續費！一票喊不合理 內行曝免費妙招

網友透過影城APP訂購3張電影票，竟然被收取3次手續費，引發熱議。雖然部分人支持手續費的存在，但內行人分享妙招，推薦選擇「臨櫃付款」以免除費用。

母親節吃黑鮪魚、帝王蟹腳享優惠！還能免費送「魚子醬海鮮珠寶盒」

「日本橋海鮮丼辻半」今年嚴選當季黑鮪魚，自5月7日推出「黑鮪魚海味蕎麥沾麵」，以黑鮪魚為主角，搭配鮭魚、海膽、天使紅蝦與魚卵等海味食材，堆疊出豐富且細緻的口感層次。主食則以蕎麥麵為核心，佐以高知縣柚子

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。