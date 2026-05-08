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身份符合「五星飯店吃到飽 三人同行一人免費」 5月限定日推出
5月12日是國際護師節，為感謝醫師、護理師的辛勞付出，新竹喜來登大飯店於5月11日起至5月28日每周一至周四推出「護師節」專屬餐飲回饋，「盛宴自助餐廳」下午茶及晚餐餐期享三人同行一人免費，以五星美食療癒辛苦付出的醫師、護理人員。
新竹喜來登推出「護師節」餐飲優惠，針對具有醫師、護理師或護士有效證件者於5月11日至5月28日每周一至周四，至餐廳用餐可享專屬餐飲優惠，「盛宴自助餐廳」下午茶及晚餐餐期，三位成人同行一人免費吃到飽的超值回饋；「大廳咖啡吧」半自助午間套餐8折優惠，「迎月庭鐵板與日式料理」日式套餐8折優惠；「采悅軒中餐廳」內用消費滿1,000元現折200元。
更多護師節餐飲優惠可至新竹喜來登官網查詢：http://www.sheraton-hsinchu.com/，或電洽：03-620-600。
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