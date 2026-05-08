快訊

白衣惡煞闖住家…北港朝天宮前董座曾蔡美佐遭圍毆住院 廟方說話了

打伊朗打成「跛腳巨人」？陸專家疑美國恐已難保台 川普難壓習近平

任天堂Switch 2也漲價！日本變貴2千元 台灣公告這日起調整定價

聽新聞
0:00 / 0:00

身份符合「五星飯店吃到飽 三人同行一人免費」 5月限定日推出

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
新竹喜來登推「護師節」專屬餐飲優惠，盛宴下午茶及晚餐，三人同行一人免費吃到飽。圖/新竹喜來登提供
新竹喜來登推「護師節」專屬餐飲優惠，盛宴下午茶及晚餐，三人同行一人免費吃到飽。圖/新竹喜來登提供

5月12日是國際護師節，為感謝醫師護理師的辛勞付出，新竹喜來登大飯店於5月11日起至5月28日每周一至周四推出「護師節」專屬餐飲回饋，「盛宴自助餐廳」下午茶及晚餐餐期享三人同行一人免費，以五星美食療癒辛苦付出的醫師、護理人員。

新竹喜來登推出「護師節」餐飲優惠，針對具有醫師、護理師或護士有效證件者於5月11日至5月28日每周一至周四，至餐廳用餐可享專屬餐飲優惠，「盛宴自助餐廳」下午茶及晚餐餐期，三位成人同行一人免費吃到飽的超值回饋；「大廳咖啡吧」半自助午間套餐8折優惠，「迎月庭鐵板與日式料理」日式套餐8折優惠；「采悅軒中餐廳」內用消費滿1,000元現折200元。

更多護師節餐飲優惠可至新竹喜來登官網查詢：http://www.sheraton-hsinchu.com/，或電洽：03-620-600。

新竹喜來登「盛宴自助餐廳」、「迎月庭鐵板與日式料理」、「采悅軒中餐廳」及「大廳咖啡吧」推餐飲優惠，回饋辛苦付出的醫護人員。圖/新竹喜來登提供
新竹喜來登「盛宴自助餐廳」、「迎月庭鐵板與日式料理」、「采悅軒中餐廳」及「大廳咖啡吧」推餐飲優惠，回饋辛苦付出的醫護人員。圖/新竹喜來登提供

吃到飽 醫師 護理師 喜來登

延伸閱讀

280元起排餐＋自助吧吃到飽！新竹肉力士牛排4人同行1人免費 只有5天

爭鮮「 樂敘」新開幕吃A5和牛現省100！井賀鍋物「母親節送套餐2選1」

699元起燒肉＋自助吧吃到飽！台中烤狀猿新店開幕 打卡加碼送生蠔

王品火鍋4品牌齊拚母親節！打卡送肉、滿額送海鮮 最長優惠到6月底

相關新聞

身份符合「五星飯店吃到飽 三人同行一人免費」 5月限定日推出

5月12日是國際護師節，為感謝醫師、護理師的辛勞付出，新竹喜來登大飯店於5月11日起至5月28日每周一至周四推出「護師節」專屬餐飲回饋，「盛宴自助餐廳」下午茶及晚餐餐期享三人同行一人免費，以五星美食療癒辛苦付出的醫師、護理人員。

星巴克母親節優惠來了！好友分享買一送一、滿888送康乃馨

迎接母親節到來，星巴克推出一系列期間限定優惠活動，從好友分享日、會員點數加碼到滿額贈花束，希望透過一杯咖啡與陪伴時光，讓大家以最簡單的方式向媽媽表達感謝。

280元起排餐＋自助吧吃到飽！新竹肉力士牛排4人同行1人免費 只有5天

新竹地區的朋友注意了！號稱「被牛排耽誤的自助吧」高CP值平價牛排新竹肉力士牛排，預定於5月11日至15日連續5天，祭出超值優惠，活動期間4人同行、且每人消費一份排餐，即可享一人免費優惠，依最低價餐點折

線上訂3張電影票收3次手續費！一票喊不合理 內行曝免費妙招

網友透過影城APP訂購3張電影票，竟然被收取3次手續費，引發熱議。雖然部分人支持手續費的存在，但內行人分享妙招，推薦選擇「臨櫃付款」以免除費用。

母親節吃黑鮪魚、帝王蟹腳享優惠！還能免費送「魚子醬海鮮珠寶盒」

「日本橋海鮮丼辻半」今年嚴選當季黑鮪魚，自5月7日推出「黑鮪魚海味蕎麥沾麵」，以黑鮪魚為主角，搭配鮭魚、海膽、天使紅蝦與魚卵等海味食材，堆疊出豐富且細緻的口感層次。主食則以蕎麥麵為核心，佐以高知縣柚子

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。