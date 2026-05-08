身份符合「五星飯店吃到飽 三人同行一人免費」 5月限定日推出

5月12日是國際護師節，為感謝醫師、護理師的辛勞付出，新竹喜來登大飯店於5月11日起至5月28日每周一至周四推出「護師節」專屬餐飲回饋，「盛宴自助餐廳」下午茶及晚餐餐期享三人同行一人免費，以五星美食療癒辛苦付出的醫師、護理人員。

2026-05-08 16:10