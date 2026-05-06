星巴克母親節優惠來了！好友分享買一送一、滿888送康乃馨

迎接母親節到來，星巴克推出一系列期間限定優惠活動，從好友分享日、會員點數加碼到滿額贈花束，希望透過一杯咖啡與陪伴時光，讓大家以最簡單的方式向媽媽表達感謝。

星巴克今年母親節以「LOVE MOM」為主題，首先登場的是「星禮程綁定uniopen會員10倍點數回饋」活動，今（5月6日）起至5月10日，消費者於全台實體門市單筆消費滿888元，使用綁定uniopen會員帳號之星巴克APP付款，或於結帳時感應會員條碼，即可享OPENPOINT點數10倍回饋，每會員最高回饋200點。

星粉最愛的「好友分享日」，時間為5月7日至5月8日11時至20時，凡購買兩杯大杯（含）以上、容量與口味一致的飲料，其中一杯由星巴克招待的優惠，適合與媽媽或親友共享節日咖啡時光。

此外，5月10日母親節當天再加碼「滿額贈康乃馨」活動，單筆消費滿888元，即可獲得一支哥倫比亞進口空運康乃馨，為節日增添儀式感與溫馨氛圍。