280元起排餐＋自助吧吃到飽！新竹肉力士牛排4人同行1人免費 只有5天

新竹地區的朋友注意了！號稱「被牛排耽誤的自助吧」高CP值平價牛排新竹肉力士牛排，預定於5月11日至15日連續5天，祭出超值優惠，活動期間4人同行、且每人消費一份排餐，即可享一人免費優惠，依最低價餐點折抵，8人同行就是兩人免費，以此類推。

肉力士牛排在新竹地區有兩家分店，一家位於竹北市中正東路，另一家是今年4月9日才開幕的新竹中山店，位於天公壇附近。餐廳主打「280元起排餐＋自助吧吃到飽」，其中可以「吃到飽」的自助吧，更是在地人氣之選。

肉力士牛排的自助吧，光是炸物就有地瓜球、甜不辣、炸豆腐、炸豆乾、小香腸、雞塊、地瓜條、薯條、花枝丸等10種選擇，此外還有麻油雞、鴨血豆腐，沙拉、烤土司、滷肉飯、咖哩飯，除了有生菜沙拉區可以大量補充纖維素，飲料區也是應有盡有，飯後還有綠豆湯、冰淇淋、霜淇淋等，許多老主顧都說，光是吃自助沙拉吧，就已經值回票價。

在排餐方面，鮮嫩雞柳排跟老饕雞腿排都是280元，肉力士牛排售價290元。若是不想吃排餐的話，鐵板麵或通心麵售價都是220元，一樣可以用最低門檻，享受自助沙拉吧吃到飽。

◎肉力士牛排 竹北中正東店 ．地址：新竹縣竹北市中正東路267號 ．營業時間：平日11:30～21:30、假日11:30～22:30 ．訂位專線：03-656-8988

◎肉力士牛排 新竹中山店 ．地址：新竹市香山區中山路540號 ．營業時間：平日11:30～21:30、假日11:30～22:30 ．訂位專線：03-530-0112

280元起就能享受排餐＋自助吧吃到飽。圖／摘自肉力士牛排菜單