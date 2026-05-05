線上訂3張電影票收3次手續費！一票喊不合理 內行曝免費妙招

一次買3張票竟被收3次手續費？一名網友抱怨，透過電影院APP線上訂票時，明明是同一筆交易，卻仍被逐張收取手續費，讓他直呼不合理。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」發文表示，自己在線上購買3張電影票，票價共900元，但系統卻額外收取每張20元手續費，最終金額變成960元，讓他無法理解「為什麼不是算一次就好」？

貼文一出後，多數網友都認為不合理，紛紛表示「我也不懂，覺得他們死要錢」、「真的不懂收手續費的原因，超不合理！」、「買票有手續費，退票也有手續費，一張票剝兩層皮手續費」、「一直覺得手續費很荒謬，我從頭到尾訂票取票自己來，這樣反而多收手續費？」、「在APP上訂好票，減少現場排隊的人流，減少影城員工的負擔，結果要跟我收手續費」，還有人氣到「寧願自己跑一趟先去現場訂」。

不過，也有部分網友持相反意見，指出「因為沒成本的話，你會看到某些人把好位置全部佔光，然後再拿來加價轉賣給其他人」、「可以優先選座位，不用到櫃台等，幫你省下時間，時間就是金錢」、「你就當它優先選位費吧」、「至少這20元從2006年就這個價了，沒給你漲價就偷笑了」。

此外，也有內行網友提供免付手續費的方法：先在線上訂位選擇「影城臨櫃付款」，等到電影院後再取消原本的訂位，接著立刻到現場機台操作，購買自己剛剛釋出的座位，就可以不用支付線上訂票手續費。不過，這個方法必須最慢在開演前30分鐘抵達電影院，否則未完成付款的預約座位就會被系統釋出。

內行網友分享省手續費妙招，網路訂位時先選擇「影城臨櫃付款」，抵達電影院後取消原本的訂位，再立刻到機台購買自己剛剛釋出的座位，就不用支付線上訂票手續費。 圖／讀者提供

你有發現電影院的人潮，似乎不如以往嗎？曾有一名網友表示，近期去影城看電影，明明電影在網路上風評不錯，但可容納900人的大影廳，現場觀眾竟不到30人，讓他疑惑「電影產業是否正逐漸衰退」。

對此，不少網友坦言，不去電影院的關鍵，是沒有期待的作品，「缺乏大作也是原因之一」、「胃口越來越大，不是巨資大片都在家看」、「沒有好電影支撐，普通片在家裡看串流就好」、「現在好萊塢的片真的蠻鳥的」。