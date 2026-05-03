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北市：吹冷氣節能4訣竅 省電3%可抽獎最高10萬元

中央社／ 台北3日電

天氣趨暖轉熱，吹冷氣漸頻繁，台北市環保局今天呼籲善用先清洗濾網等4個節能技巧，節電至少3%即可參加抽獎活動，總獎額達400名；最高額新台幣10萬元，上、下半年各5名。

近期雖偶有涼爽、微涼天，但4月以來民眾已常穿著夏裝，中央氣象署一週預報也顯示北市接下一週氣溫多在攝氏20多度，乃至逾30度，6月起並將進入夏季電價

台北市環保局臉書（Facebook）官網貼文發布4個節費省電技巧供市民善用，包含使用前先清洗濾網、溫度設定攝氏26到28度並搭配電風扇或循環扇、門窗關閉防外洩及窗簾隔熱擋日曬，以及不用全天全屋開冷氣，可善用定時關機與分區冷房使用。

環保局強調，若用電度數能較去年同期減少至少3%，可參加「淨零拚轉型 節電3%獎百萬」抽獎活動，總獎金400萬元，總獎額達400名；6月30日前上活動官網完成登錄，可參加上、下半年抽獎，7月1日到12月31日間完成登錄，可參加下半年抽獎。

獎項包括四獎5000元300名、三獎1萬元60名、二獎30名3萬元，頭獎為最高獎金10萬元且有10名，以上名額皆於上、下半年度各抽半數名額；預定115年7月及116年1月抽獎，得獎名單於公開抽獎後5個工作日內公告於環保局網站。

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