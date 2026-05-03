母親節吃黑鮪魚、帝王蟹腳享優惠！還能免費送「魚子醬海鮮珠寶盒」

「日本橋海鮮丼辻半」今年嚴選當季黑鮪魚，自5月7日推出「黑鮪魚海味蕎麥沾麵」，以黑鮪魚為主角，搭配鮭魚、海膽、天使紅蝦與魚卵等海味食材，堆疊出豐富且細緻的口感層次。主食則以蕎麥麵為核心，佐以高知縣柚子特調醬汁，帶出清新柑橘香氣，並且加入山藥泥增添滑順口感。每套優惠價999元。針對母親節用餐需求，5月10日前完成預約用餐，即享點主餐前菜免費升級為「極緻紅甘魚玫瑰」，內含紅甘、魚卵、紫蘇葉、白蘿蔔，搭配堅果果粒香氣的胡麻醬、芥末一同享用，價值199元。

人氣天丼專門店「金子半之助」自即日起至5月21日期間，同樣推出升級優惠。凡點購經典雙人套餐，即享套餐單品海苔免費升級「鳳尾蝦」1份。雙人套餐包括「江戶前天丼2碗」、「江戶前天丼＋上天丼」等不同搭配組合，每套999元起。

母親節即將到來，王品旗下鐵板燒「阪前」，自即日起至5月31日期間，內用消費套餐並完成社群任務，即可招待「黑鑽海鮮珠寶盒」，以炙燒龍膽石斑魚肉為鋪底、點綴魚子醬、鱒魚卵，並以花形最中餅盛裝，適合款待媽媽，價值680元。5月31日前，還能享套餐升級加購優惠，包括干貝紅寶石最中餅、極上帝王蟹腳，原價各為580、980元，優惠價298、499元。

連鎖日式火鍋「聚」至6月30日前，推出「全魚海鮮拼盤」、「日本國產牛雪花雙拼」主餐。全魚海鮮拼盤嚴選當令整條魚入餐，搭配鮑魚、蛤蜊，限定加價購520元。另外日本國產雪花牛雙拼，以日本F1國產牛搭配美國Choice等級雪花牛，滿足肉肉控的胃，優惠價599元。

金子半之助針對雙人套餐，單品海苔限時升級為「鳳尾蝦」1份。圖／金子半之助提供

聚推出「全魚海鮮拼盤」，加價購520元。圖／王品提供

連鎖日式火鍋「聚」推出「日本國產牛雪花雙拼」主餐。圖／王品提供