名字對中「這4字」免費吃鬆餅！母親節限定優惠 再送苑裡私房地圖

溫馨母親節將至，位於苗栗縣苑裡鎮的地標咖啡館「啡常美好」，針對母親節推出期間限定驚喜，鼓勵全台子女帶著媽咪大玩「姓名對對碰」，順道安排小鎮遊。

活動方式為：姓名中有「啡常美好」其中1字、每桌送一盤現烤原味鬆餅，符合2字、加碼贈手作鮮奶酪。此專案優惠自即日起至5/15，限平日消費（不可與其他優惠搭配使用）。

此外，店家也免費提供由「啡常美好」策劃製作的「苑裡最強漫遊地圖」。這份地圖被在地人譽為「最接地氣導覽指南」，由店家親自走訪、串聯苑裡十多個鄰里的隱藏版店家與在地美景，有別於走馬看花的觀光路線，這份隱藏版地圖，很適合帶著媽媽體驗小鎮苑裡的日常。