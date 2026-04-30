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宜蘭國際童玩藝術節預售票明起開賣！早鳥搶票優惠方案一次看

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭國際童玩藝術節的預售票5月1日起開賣，提早購票每張優惠50元，傳藝雙園區組合套票更划算。圖／文化局提供
宜蘭國際童玩藝術節的預售票5月1日起開賣，提早購票每張優惠50元，傳藝雙園區組合套票更划算。圖／文化局提供

2026宜蘭國際童玩藝術節「森歷其境」7月4日至8月16日在冬山河親水公園登場，預售票5月1日起開賣，提早購票每張優惠50元，傳藝雙園區組合套票更划算，鼓勵外地遊客可以從台北搭乘客運專車直達園區，不但可以避開塞車，還能享有門票優惠。

縣政府文化局今天發布購票優惠訊息，不但能節省開支，也可以提早安排暑假遊程。宜蘭童玩節門票原本平日250元、假日350元；預售期5月1日至7月3日購票可享折扣，平日券200元、假日券300元，預售票皆優惠50元，民眾可透過7-11及全家便利商店機台，或Klook線上平台購買。

此外，7-11及Klook在5月1日至8月16日同步販售童玩傳藝雙園區套票，內含兩張園區門票及傳藝150元精選手作課程，平日售價450元、假日550元；民眾也可購買Klook Pass宜蘭玩樂通票，組合優惠價暢遊童玩節及宜蘭熱門景點。

縣政府為鼓勵外地遊客多加利用大眾運輸交通工具，民眾從台北搭乘首都客運、葛瑪蘭客運、大都會客運或國光客運專車直達園區，憑一張票根可購買一張優惠門票，平日券200元、假日券300元。

另外，第一銀行宜蘭認同卡的卡友，現場刷卡天天享有購票4張平日200元或假日300元優惠價。更多資訊參考「2026宜蘭國際童玩藝術節」網站https://www.yicfff.tw或粉絲專頁https://www.facebook.com/YICFFF查詢。

宜蘭國際童玩藝術節的預售票5月1日起開賣，提早購票每張優惠50元，傳藝雙園區組合套票更划算。圖／文化局提供
宜蘭國際童玩藝術節的預售票5月1日起開賣，提早購票每張優惠50元，傳藝雙園區組合套票更划算。圖／文化局提供

宜蘭國際童玩藝術節的預售票5月1日起開賣，提早購票每張優惠50元，傳藝雙園區組合套票更划算。圖／文化局提供
宜蘭國際童玩藝術節的預售票5月1日起開賣，提早購票每張優惠50元，傳藝雙園區組合套票更划算。圖／文化局提供

藝術節 童玩節 宜蘭

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