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三商炸雞「雞翅買1送1、外帶桶省441」！頂呱呱「派對桶組合」現省226
迎接51勞動節，「三商炸雞」自即日起至5月4日，推出「酥炸翅腿」買1送1，原價298元，外帶特惠價149元。另外即日起至5月27日延續推出「感恩季」活動，活動期間「酷樂雞腿」全面加重20%，讓飽滿感與口感再升級。「6隻酷樂雞腿桶＋6塊炸雞」，原價840元，外帶特惠價399元，現省441元。
「頂呱呱」自即日起至5月10日推出「呱心寵媽咪」活動。購買「呱心派對桶」即贈「點心盒」。其中派對桶內含原味雞腿3隻、原味炸雞3塊、呱呱包3顆與可樂曲線瓶(1.25L)1罐；點心盒則有地瓜薯條1份、甜甜包2顆、阿勇雞塊6塊(附田園醬)，整組原價824元，優惠價598元，現省226元。此外，單點「波浪薯條」買1送1；新品「呱呱雞柳條」2份原價198元，特價129元。
即日起至5月3日，連鎖日式豬排「吉豚屋」推出「51勞動肉肉大補給」加購優惠活動。「51海陸脆脆拼盤組」內含海老2尾、雞軟骨1份，原價173元，加購價99元。「51元氣雞翅組」含雞翅2隻、果漾芭芒柳1杯，原價89元，加購價51元；「51豪華拼盤組」吃得到雞翅2隻、腰內豬排1塊、唐揚雞1份、果漾芭芒柳1杯，原價186元，加購價159元。
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