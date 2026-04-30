通勤族快衝！桃園推TAB幹線公車 送東京迪士尼雙人遊

桃園市政府推「新桃園幹線TAB」，5月1日至9月30日搭乘特定公車路線，就能參加抽獎，除了手機平板和實用家電，還有機會抽中東京或香港迪士尼雙人遊。

TAB為桃園市推動的幹線公車品牌，也是逐步建構中的公車骨幹路網系統，目前規畫幹線共12條，7條是新闢幹線，可通往蘆竹、中壢、大園、八德和新北林口長庚等地，刷桃園市民卡可免費搭乘，其他5條幹線包括台1、GR綠捷、桃園高鐵、BR萬壽和中豐則會增加班次服務民眾。另外，市府持續整合桃小巴接駁，今年目標新增100條。

交通局表示，配合「新桃園幹線TAB」推動，5月至9月將舉辦「月月乘車集點及市民卡加碼抽」活動，只要搭乘新桃園幹線路網圖的幹線公車，就能參加抽獎，讓通勤通學合出遊多一份驚喜。

抽獎活動分兩種，第一種是「LINE掃碼集點月月抽」，民眾搭乘新桃園幹線公車掃描活動QR碼就能集點，集滿6點還需兌換當月抽獎資格才算成功參加活動。第二種是「桃園市民卡加碼抽」，民眾只要下載註冊桃園市民卡APP，然後綁定實體卡並同意授權個資，才能獲得抽獎資格，搭越多次，機會越高。

交通局表示，2種抽獎活動方式不一樣，互不影響，可同時參加，獎項十分豐富，前者包括iPhone 17 256GB、ASUS筆電、Dyson吸塵器與空氣清淨機等，後者有東京與香港迪士尼雙人遊各一組，歡迎民眾一起集點抽好禮。詳情可上活動官網查詢：https://tab-bus-lucky-draw.netlify.app/。