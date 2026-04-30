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搭廉航不想買託運…他苦惱行李總逾10公斤 內行曝訣竅：最重的放身上

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友想搭廉航，但行李總是超過10公斤，又不想加購託運行李，於是請教網友的意見。 示意圖／ingimage
一名網友想搭廉航，但行李總是超過10公斤，又不想加購託運行李，於是請教網友的意見。 示意圖／ingimage

每家廉航對於帶上飛機的手提行李尺寸、重量規定都不一樣，多數規定每人可攜帶一件手提行李和一件隨身物品（如小包包），總重量落於7至10公斤左右。一名網友發文，稱他搭乘廉航整理行李時，都達到了10公斤以上，但又不想加購託運行李，詢問網友們搭廉航的訣竅。對此，有網友建議把最重衣服穿在身上、盥洗物品裝小罐並去當地再買衣服，如此一來只要不囤貨就不會太重。

一名網友在Threads發文，好奇搭乘廉航的秘訣是什麼？因為他每次整理行李都會超過10公斤，如果加購託運行李就跟傳統航空公司差不多價錢了，於是詢問網友：「要怎麼做才可以把行李控制在一個登機箱？」同時也希望內行網友能分享搭廉航省錢的訣竅，他很想買到便宜機票

此文一出，有一位網友分享裝行李的訣竅，首先行李中最重的東西就是衣物，可以把最重的衣服穿在身上、其餘的用有輪子的行李袋裝；再來把所有盥洗用具分成小罐裝，攜帶免洗內褲或不要的衣服，去當地時再買新衣就好，舊的就直接丟棄；此外不要囤貨，只買必要的伴手禮，如此一來行李便不會超重。

另有內行網友分享省錢秘訣，去程時不要買託運、回程時再買就好，除非是冬季的外套，否則春夏秋的衣服都能控制在10公斤內；再來夏季航班或冬季航班第一波促銷時就要立刻購買機票，不要等週年慶或後面做活動再買。

該網友進一步指出，如果去回程都要加購託運，含稅後就要8千到9千元，「不如去買傳統航空」，因為長榮與星宇的「反向機票」單程都只要5千元左右，座位更舒適還有飛機艙，自從他買過一次從台北飛出去的單程票後，一直都是反著買的。

出國搭飛機不僅要考量行李重量，行李箱的顏色也要特別注意。瑞安航空（Ryanair）特別發出警告，黑色、深藍色與灰色是市面上最普及的行李箱顏色，幾乎高達「99.9%的民眾」都是帶著這幾種顏色出門，容易發生「誤拿別人行李」或是「自己行李被別人提走」的烏龍事件。

行李 廉航 託運 航空公司 省錢 便宜機票

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