百元價回歸！台中日曜天地「百工百業」開跑 一站買齊

「精打細算」成為主流購物模式，看準高CP值需求，台中日曜天地OUTLET宣布，自4月30日至5月25日推出年度話題檔期「百工百業只要$100」，主打萬件服飾最低100元，從日常穿搭到上班正裝一次備齊，讓消費者在控制預算的同時，仍能輕鬆入手實穿單品。

日曜天地指出，在通膨壓力持續升溫，「什麼都漲、只有薪水不漲」的消費環境下，加上5月報稅季將至，民眾支出普遍趨於保守，「精打細算」成為主流購物模式。

本次活動集結了眾多品牌與款式，鎖定不同生活與職場場景需求，從休閒到商務一次到位。CACO、50%、Giordano佐丹奴等國民休閒服飾，推出T恤、短褲等百元超值單品。

女裝則集結0918、whiple、TOP-DO、Avivi、non-stop等專櫃品牌，兼顧設計感與實穿性，滿足都會女性需求；另針對正式與職場穿搭，G2000與SST&C同步推出西裝與襯衫優惠，讓上班族能以更親民價格打造專業形象。

回顧去年「百工百業」檔期，一推出即吸引大量來客，現場出現排隊搶購與高提袋率盛況，成功帶動話題與買氣。今年檔期再升級，不僅延續百元起優惠，更擴大品牌與商品規模，整體貨量與選擇性皆優於去年，預期將再掀一波搶購熱潮。

除商品優惠外，活動期間亦推出會員專屬回饋機制，日曜會員當日單筆消費滿500元，並自備購物袋(未向專櫃索取額外提袋)，即可獲得100元商品券乙張，每日限量現領現用。期望透過實質折抵優惠，鼓勵消費者在精打細算之餘，也能兼顧環保行動，同時提升回店與二次消費意願。