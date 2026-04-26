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母親節家電優惠齊發！洗碗機、電子衣櫥、微波爐讓生活質感全面升級

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
LG邀請許光漢擔任「LG Styler蒸氣電子衣櫥」年度品牌大使，化身「許代樂」幫忙解決衣物護理困擾。圖／LG提供
LG邀請許光漢擔任「LG Styler蒸氣電子衣櫥」年度品牌大使，化身「許代樂」幫忙解決衣物護理困擾。圖／LG提供

母親節檔期正是入手家電最佳時機，從清潔、料理到衣物護理全面升級，LG、伊萊克斯與BALMUDA新品、優惠齊發，輕鬆提升生活質感、打造理想居家氛圍。

在韓國幾乎是家戶日常配置的LG Styler蒸氣電子衣櫥，疫情後在台灣市場表現持續相當亮眼，年銷破萬台，成為越來越多家庭在日常衣物管理上的首選。母親節將至，LG除了找來重視細節與自我管理的男神許光漢化身為LG「許代樂」詮釋LG Styler蒸氣電子衣櫥第二代除臭、除皺、除菌、除濕與除塵「一機五除」全方位衣物管理概念之外，更推出限時優惠，即日起至6月30日，至LG官方線上商城購買LG Styler蒸氣電子衣櫥第二代，輸入指定折扣碼「許代樂」，即可享2,000元優惠，以及30天鑑賞期退貨服務。

伊萊克斯今年母親節主打洗碗機「碗全啟動服務」，提供選購到使用一站式服務，包括事前專人電聯確認安裝環境、到府免費安裝與測試、舊機回收，並現場教學，有效降低購機後的溝通成本與使用門檻。保固方面除提供馬達10年保固外，2026年起完成產品註冊，全機保固由2年升級至3年，強化長期使用保障。

母親節檔期同步推出多款新品，涵蓋清潔與料理需求，包括安心管家800系列全能掃拖機器人、500系列輕量無線吸塵器、極淨塔Plus 900系列自動集塵吸塵器，以及透視雙享鍋與500系列隨行果汁機等。即日起至5月31日，百貨通路小家電滿5,000元送500元，大家電滿3,000元送500元，滿5,000元再贈不鏽鋼湯鍋。

BALMUDA推出全新微波爐The Range S，延續品牌設計哲學，外觀以俐落直線結合金屬把手與旋鈕細節，搭配隨光影變化的視窗框架，呈現低調卻耐看的設計語言；機身則針對台灣居家優化尺寸，降低高度與深度，可靈活置於櫥櫃或冰箱上方。細節上加入「安靜緩關門」與標誌性吉他、鼓聲操作音，讓使用過程更具儀式感。

功能上特別依照用戶習慣打造5大模式，包括精準復熱家常菜的「自動模式」、100W至900W彈性調整的「手動模式」、精準設定溫度的「飲品模式」，以及「冷凍米飯模式」與「解凍模式」，滿足日常加熱與食材處理需求，讓料理更直覺高效。

BALMUDA The Range S建議售價13,990元，4月27日至5月18日期間享有預購限定優惠價9,990 元。圖／BALMUDA提供
BALMUDA The Range S建議售價13,990元，4月27日至5月18日期間享有預購限定優惠價9,990 元。圖／BALMUDA提供

伊萊克斯母親節主打洗碗機「碗全啟動服務」，提供選購到使用一站式服務。圖／伊萊克斯提供
伊萊克斯母親節主打洗碗機「碗全啟動服務」，提供選購到使用一站式服務。圖／伊萊克斯提供

BALMUDA The Range S捨棄傳統複雜面板，以單一旋鈕設計提供清脆的機械手感與提示音，將職人級的精準溫控轉化為直覺的操作體驗。圖／BALMUDA提供
BALMUDA The Range S捨棄傳統複雜面板，以單一旋鈕設計提供清脆的機械手感與提示音，將職人級的精準溫控轉化為直覺的操作體驗。圖／BALMUDA提供

BALMUDA The Range S展現現代感十足的俐落輪廓，透過細膩金屬質感與光影變幻的框架設計，賦予機身經典且歷久彌新的美學韻味。圖／BALMUDA提供
BALMUDA The Range S展現現代感十足的俐落輪廓，透過細膩金屬質感與光影變幻的框架設計，賦予機身經典且歷久彌新的美學韻味。圖／BALMUDA提供

許光漢 洗碗機 母親節 LG 家電

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