明天開搶！台中首波物調券35萬份 1張百元可爽吃250元生魚片攻略曝光

台中今年首波「物調券」明起到28日登場，民眾持現金100元即可兌換200元物調券。台中市經發局說，此次串聯建國、霧峰、大雅、烏日、龍泉及新光黃昏市場等6大市場，以及清水五權夜市、梧棲中港觀光夜市等2大人氣夜市推出優惠。

經發局長張峯源說，建國市場利輝鮮魚行推出原價250元生魚片只要1張物調券；華哥水產魷魚2隻原價240元也只要1張物調券；岱丸日火鍋料160元優惠價150元。銘香肉舖肉乾每斤折20元、萬家香與江小魚乾200元可買210元商品、濟生中藥行滿500元送藥膳包、九峰菇行滿200元送金針菇、新隆發醬菜園買五送一等。

經發局說，霧峰市場：美美水果攤滿500元送西瓜一盒、華田壽司使用2張物調券滿400元送涼麵一盒，香港蔡記燒臘則推出烤雞腿單隻80元、兩隻150元；大雅市場以實用折扣為主，榮富肉舖與高山肉舖全面95折。

烏日市場：銘倉肉舖送飲料、信美鮮魚行送秋刀魚、陳榮興台灣生鮮肉品95折、龍井王買雞送雞翅、口福ㄟ專賣店加送小菜；龍泉市場：吉利養生商行滿額送清潔用品、雅芳的家送護手霜、臻果小廚房買大送小或買六送一、宜家窗簾寢飾滿額送抱枕布套、雞蛋樹下雞蛋糕滿額送果乾或飲品等；東區的新光黃昏市場：8豆古早味綠豆饌綠豆蒜消費再送1碗綠豆蒜。

清水五權夜市：歐巴彈珠台消費200元送百元局數、九宮格滿200元送2局遊戲；柴牧克干貝蚵仔包加贈干貝、日船章魚小丸子買4送1、煱包肉買5送1、雲嵐暹送重量杯純茶、吸米露大杯享小杯價；此外，上豪牛排、來來牛排、余瑞麻辣鴨血、當歸鴨蔡、胡家玉米花生菱角等多家攤位提供折價10元優惠，「橫冰綿綿冰」更直接加送1碗冰。

梧棲中港觀光夜市：小李彈珠台加贈50元遊戲、旺仔脆皮五花肉滿200元送50元、九元一口煎包買3送1、小卷英雄使用1張物調券再送100元產品；雞哩咕滷、豪記10元碳烤消費即送雞翅，政湘現滷滿額再贈小禮。

經發局提醒，此次物調券在台中107處場域發放，使用期限至5月3日，不得跨場域使用、不得兌現或找零，消費前請留意各攤位公告資訊。更多資訊可至台中市政府經濟發展局網站查詢。

台中清水五權夜市響應「物調券」，提供優惠的攤位規模龐大。圖／台中市經發局提供