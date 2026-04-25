快訊

柯文哲夜赴醫院關切惹議！陳佩琪喊冤：沒要求改醫囑怎變施壓

12星座「不在意外表」排行曝光！巨蟹常素顏出門 第1名衣服越少越好

陸網熱議！疑土地糾紛…前任村支書開推土機「活埋」村民

聽新聞
0:00 / 0:00

明天開搶！台中首波物調券35萬份 1張百元可爽吃250元生魚片攻略曝光

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中建國市場利輝鮮魚行推出原價250元生魚片，只要1張物調券。圖／台中市經發局提供
台中建國市場利輝鮮魚行推出原價250元生魚片，只要1張物調券。圖／台中市經發局提供

台中今年首波「物調券」明起到28日登場，民眾持現金100元即可兌換200元物調券。台中市經發局說，此次串聯建國、霧峰、大雅、烏日、龍泉及新光黃昏市場等6大市場，以及清水五權夜市、梧棲中港觀光夜市等2大人氣夜市推出優惠。

經發局長張峯源說，建國市場利輝鮮魚行推出原價250元生魚片只要1張物調券；華哥水產魷魚2隻原價240元也只要1張物調券；岱丸日火鍋料160元優惠價150元。銘香肉舖肉乾每斤折20元、萬家香與江小魚乾200元可買210元商品、濟生中藥行滿500元送藥膳包、九峰菇行滿200元送金針菇、新隆發醬菜園買五送一等。

經發局說，霧峰市場：美美水果攤滿500元送西瓜一盒、華田壽司使用2張物調券滿400元送涼麵一盒，香港蔡記燒臘則推出烤雞腿單隻80元、兩隻150元；大雅市場以實用折扣為主，榮富肉舖與高山肉舖全面95折。

烏日市場：銘倉肉舖送飲料、信美鮮魚行送秋刀魚、陳榮興台灣生鮮肉品95折、龍井王買雞送雞翅、口福ㄟ專賣店加送小菜；龍泉市場：吉利養生商行滿額送清潔用品、雅芳的家送護手霜、臻果小廚房買大送小或買六送一、宜家窗簾寢飾滿額送抱枕布套、雞蛋樹下雞蛋糕滿額送果乾或飲品等；東區的新光黃昏市場：8豆古早味綠豆饌綠豆蒜消費再送1碗綠豆蒜。

清水五權夜市：歐巴彈珠台消費200元送百元局數、九宮格滿200元送2局遊戲；柴牧克干貝蚵仔包加贈干貝、日船章魚小丸子買4送1、煱包肉買5送1、雲嵐暹送重量杯純茶、吸米露大杯享小杯價；此外，上豪牛排、來來牛排、余瑞麻辣鴨血、當歸鴨蔡、胡家玉米花生菱角等多家攤位提供折價10元優惠，「橫冰綿綿冰」更直接加送1碗冰。

梧棲中港觀光夜市：小李彈珠台加贈50元遊戲、旺仔脆皮五花肉滿200元送50元、九元一口煎包買3送1、小卷英雄使用1張物調券再送100元產品；雞哩咕滷、豪記10元碳烤消費即送雞翅，政湘現滷滿額再贈小禮。

經發局提醒，此次物調券在台中107處場域發放，使用期限至5月3日，不得跨場域使用、不得兌現或找零，消費前請留意各攤位公告資訊。更多資訊可至台中市政府經濟發展局網站查詢

台中清水五權夜市響應「物調券」，提供優惠的攤位規模龐大。圖／台中市經發局提供
台中清水五權夜市響應「物調券」，提供優惠的攤位規模龐大。圖／台中市經發局提供

台中建國市場新隆發醬菜園推出買五送一等優惠。圖／台中市經發局提供
台中建國市場新隆發醬菜園推出買五送一等優惠。圖／台中市經發局提供

台中市 物調券

延伸閱讀

必勝客「外帶大比薩買1送5」！漢堡王優惠券「點心、雙堡組」享57折起

迎接「國際珍奶日」！7-ELEVEN推指定CITY系列限時優惠最低5折起

迎接國際珍奶日、五一勞動節！萊爾富「波霸黑糖奶茶」限時買1送1

勞動節慰勞自己！FRIDAYS豬肋排買1送1、德州鮮切牛排肋眼999元吃得到

相關新聞

明天開搶！台中首波物調券35萬份 1張百元可爽吃250元生魚片攻略曝光

台中今年首波「物調券」明起到28日登場，民眾持現金100元即可兌換200元物調券。台中市經發局說，此次串聯建國、霧峰、大雅、烏日、龍泉及新光黃昏市場等6大市場，以及清水五權夜市、梧棲中港觀光夜市等2大人氣夜市推出優惠。

功夫茶5月優惠三連發！隱山雙韻系列第2杯現折10元

迎接初夏飲品旺季，手搖品牌KUNG FU TEA功夫茶推出全新「隱山雙韻」系列，以高山茶風味為核心，重新詮釋純茶在日常生活中的多重樣貌，同步祭出5月限定三波優惠活動，指定飲品第2杯現折10元。

機票漲翻天也能輕鬆飛！最強攻略出爐 888元飛日本＋抽華航免費機票

隨著國際機票價格全面走高，加上燃油附加費調整持續推升旅遊成本，出國預算壓力再度增加。看準旅客精打細算需求，易遊網推出三大機票優惠方案，從免費機票抽獎、日本限量888元票價到日本航線獨家折扣齊發，讓旅客在高票價時代仍有機會以甜甜價出國。

家樂福要改名了！達人曝5大必囤清單「價格甜到不行」：現在買最划算

台灣家樂福自2023年由統一企業收購後，已終止法國品牌授權，並更名為「康達盛通生活事業股份有限公司」。隨著品牌轉型在即，賣場內多項商品陸續進入出清階段，掀起一波搶購潮。經常分享通路優惠的KOL「元氣先生」也在社群影片中整理出5大類目前最值得入手的商品，提醒民眾把握這波「甜甜價格」。

憑稅單「這一小鍋」3人同行1人免費！東山牛舌、這一鍋母親節套餐上桌

針對母親節到來，「這一鍋」推出母親節限定四人套餐，主打和牛、海陸饗宴，一次能夠享受到日本A5和牛、珍選海鮮拼盤，拼盤更升級極鮮大鮑魚，增添餐桌精彩，每套3,999元，並再送「限量復古即可拍相機」一台，為媽媽留下專屬的精彩。

櫻花蝦仙貝、聯名款抹茶蛋糕！3間「百年日系母親節禮盒」佳節送心意

母親節將至，日本百年抹茶品牌「辻利茶舗」攜手「法朋烘焙甜點坊」，推出限定版絕美蛋糕「法朋X辻利 香檸青抹戚風蛋糕」，以輕盈柔軟的抹茶戚風蛋糕體，加入抹茶甘納許、檸檬奶餡，並以蜜漬檸檬碎點綴，外層再包裹著中澤奶霜製成的鮮奶油，帶來綿延茶香與酸甜滋味，原價1,425元，優惠價1,350元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。