功夫茶5月優惠三連發！隱山雙韻系列第2杯現折10元

台灣家樂福自2023年由統一企業收購後，已終止法國品牌授權，並更名為「康達盛通生活事業股份有限公司」。隨著品牌轉型在即，賣場內多項商品陸續進入出清階段，掀起一波搶購潮。經常分享通路優惠的KOL「元氣先生」也在社群影片中整理出5大類目前最值得入手的商品，提醒民眾把握這波「甜甜價格」。

2026-04-25 10:28