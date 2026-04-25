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功夫茶5月優惠三連發！隱山雙韻系列第2杯現折10元
迎接初夏飲品旺季，手搖品牌KUNG FU TEA功夫茶推出全新「隱山雙韻」系列，以高山茶風味為核心，重新詮釋純茶在日常生活中的多重樣貌，同步祭出5月限定三波優惠活動，指定飲品第2杯現折10元。
此次「隱山雙韻」系列延續品牌長年熱銷茶底「隱山烏龍」，以山林意象為靈感，打造三款不同風味層次，包括「隱山奶青」、「隱山紅柚烏龍」與「隱山烏龍」，從清爽果香、柔順奶韻到純粹焙茶結構，呈現茶韻在不同時間節奏中的轉換。
其中，「隱山烏龍」選用南投松柏嶺高山茶葉，經手工採摘與長達6小時焙火工藝，帶出溫潤順口與綿長回甘；「隱山奶青」則融合細緻奶香，口感圓潤柔滑；「隱山紅柚烏龍」加入紅柚果香，酸甜清亮，打造更具夏日感的清爽風味。
配合新品上市，5月推出三階段優惠活動：5/1至5/10購買「隱山奶青」第2杯折10元，5/11至5/20購買「隱山紅柚烏龍」第2杯折10元，5/21至5/31購買「隱山烏龍」第2杯折10元。
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