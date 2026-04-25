機票漲翻天也能輕鬆飛！最強攻略出爐 888元飛日本＋抽華航免費機票

隨著國際機票價格全面走高，加上燃油附加費調整持續推升旅遊成本，出國預算壓力再度增加。看準旅客精打細算需求，易遊網推出三大機票優惠方案，從免費機票抽獎、日本限量888元票價到日本航線獨家折扣齊發，讓旅客在高票價時代仍有機會以甜甜價出國。

易遊網攜手信義區人氣潮流酒吧Fake Sober，並與中華航空合作推出「Keep Sober In The Air」跨界企劃，將旅行概念延伸至城市微醺體驗。活動自即日起至5月2日，期間推出限定聯名特調與風格周邊商品，凡到店完成打卡任務，即可參加「中華航空亞洲區不限航點經濟艙機票」抽獎。此外，購買聯名調酒還可獲得限量護照套，每日數量有限。

線上優惠同步加碼，活動期間透過易遊網預訂華航機票即可參與周邊抽獎；於指定「微醺週末夜」透過APP購買雙人機票並輸入折扣碼，可再享現折250元優惠。亞洲熱門航點如首爾、曼谷來回含稅約萬元起，成為近期高CP值出國選項。

在整體票價上揚的趨勢下，避開東京、大阪等一線城市，轉向日本二、三線城市成為新興省錢策略。易遊網攜手台灣虎航推出4月27日至29日限定快閃優惠，指定日本航點享9折票價。推薦航點包括佐賀來回含稅5,030元起、岡山6,110元起、仙台8,255元起，不僅價格相對親民，也能深入體驗地方文化與自然風景，成為哈日族近年新選擇。

此外，於指定期間預訂日本旅遊商品滿萬元，還有機會抽中人氣歌姬LiSA台北小巨蛋演唱會雙人門票。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康