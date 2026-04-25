快訊

民眾黨創黨元老「005」過世1年還被催繳黨費？妻怒批：滾動式黨紀

陸軍333旅26歲下士營區墜樓亡！八軍團：將調查幹部是否領導失當

住院看到兩件事超火大！沈玉琳怒斥：這會害死人

聽新聞
0:00 / 0:00

機票漲翻天也能輕鬆飛！最強攻略出爐 888元飛日本＋抽華航免費機票

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
活動期間到店完成打卡任務，抽華航亞洲區不限機票機票。圖/易遊網提供
活動期間到店完成打卡任務，抽華航亞洲區不限機票機票。圖/易遊網提供

隨著國際機票價格全面走高，加上燃油附加費調整持續推升旅遊成本，出國預算壓力再度增加。看準旅客精打細算需求，易遊網推出三大機票優惠方案，從免費機票抽獎、日本限量888元票價到日本航線獨家折扣齊發，讓旅客在高票價時代仍有機會以甜甜價出國。

易遊網攜手信義區人氣潮流酒吧Fake Sober，並與中華航空合作推出「Keep Sober In The Air」跨界企劃，將旅行概念延伸至城市微醺體驗。活動自即日起至5月2日，期間推出限定聯名特調與風格周邊商品，凡到店完成打卡任務，即可參加「中華航空亞洲區不限航點經濟艙機票」抽獎。此外，購買聯名調酒還可獲得限量護照套，每日數量有限。

線上優惠同步加碼，活動期間透過易遊網預訂華航機票即可參與周邊抽獎；於指定「微醺週末夜」透過APP購買雙人機票並輸入折扣碼，可再享現折250元優惠。亞洲熱門航點如首爾、曼谷來回含稅約萬元起，成為近期高CP值出國選項。

在整體票價上揚的趨勢下，避開東京、大阪等一線城市，轉向日本二、三線城市成為新興省錢策略。易遊網攜手台灣虎航推出4月27日至29日限定快閃優惠，指定日本航點享9折票價。推薦航點包括佐賀來回含稅5,030元起、岡山6,110元起、仙台8,255元起，不僅價格相對親民，也能深入體驗地方文化與自然風景，成為哈日族近年新選擇。

此外，於指定期間預訂日本旅遊商品滿萬元，還有機會抽中人氣歌姬LiSA台北小巨蛋演唱會雙人門票。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

透過限定聯名特調、風格聯名周邊，打造一場融合風味、設計與旅行想像的微醺之夜。圖/易遊網提供【未成年請勿飲酒】
透過限定聯名特調、風格聯名周邊，打造一場融合風味、設計與旅行想像的微醺之夜。圖/易遊網提供【未成年請勿飲酒】

台灣虎航 華航 機票 日本

延伸閱讀

出國機票貴免驚 凱基證推「夢想金啟航」活動

台中國際旅展登場 星宇等上市櫃業者拚場4天業績衝10億元

雄獅旅遊強攻中台灣 推台中直飛釜山、富國島超值優惠

迎接「國際珍奶日」！7-ELEVEN推指定CITY系列限時優惠最低5折起

相關新聞

功夫茶5月優惠三連發！隱山雙韻系列第2杯現折10元

迎接初夏飲品旺季，手搖品牌KUNG FU TEA功夫茶推出全新「隱山雙韻」系列，以高山茶風味為核心，重新詮釋純茶在日常生活中的多重樣貌，同步祭出5月限定三波優惠活動，指定飲品第2杯現折10元。

機票漲翻天也能輕鬆飛！最強攻略出爐 888元飛日本＋抽華航免費機票

隨著國際機票價格全面走高，加上燃油附加費調整持續推升旅遊成本，出國預算壓力再度增加。看準旅客精打細算需求，易遊網推出三大機票優惠方案，從免費機票抽獎、日本限量888元票價到日本航線獨家折扣齊發，讓旅客在高票價時代仍有機會以甜甜價出國。

家樂福要改名了！達人曝5大必囤清單「價格甜到不行」：現在買最划算

台灣家樂福自2023年由統一企業收購後，已終止法國品牌授權，並更名為「康達盛通生活事業股份有限公司」。隨著品牌轉型在即，賣場內多項商品陸續進入出清階段，掀起一波搶購潮。經常分享通路優惠的KOL「元氣先生」也在社群影片中整理出5大類目前最值得入手的商品，提醒民眾把握這波「甜甜價格」。

憑稅單「這一小鍋」3人同行1人免費！東山牛舌、這一鍋母親節套餐上桌

針對母親節到來，「這一鍋」推出母親節限定四人套餐，主打和牛、海陸饗宴，一次能夠享受到日本A5和牛、珍選海鮮拼盤，拼盤更升級極鮮大鮑魚，增添餐桌精彩，每套3,999元，並再送「限量復古即可拍相機」一台，為媽媽留下專屬的精彩。

櫻花蝦仙貝、聯名款抹茶蛋糕！3間「百年日系母親節禮盒」佳節送心意

母親節將至，日本百年抹茶品牌「辻利茶舗」攜手「法朋烘焙甜點坊」，推出限定版絕美蛋糕「法朋X辻利 香檸青抹戚風蛋糕」，以輕盈柔軟的抹茶戚風蛋糕體，加入抹茶甘納許、檸檬奶餡，並以蜜漬檸檬碎點綴，外層再包裹著中澤奶霜製成的鮮奶油，帶來綿延茶香與酸甜滋味，原價1,425元，優惠價1,350元。

Apple直營店推「地球日」回收優惠 限時9折入手AirPods、熱門配件

迎接世界地球日，Apple宣布推出限時「地球日回收優惠」活動，鼓勵消費者透過實際行動參與資源循環。即日起至5月16日，前往Apple信義A13或Apple台北101直營店，現場回收符合條件的舊款iPhone、iPad、Mac或Apple Watch，除了可依照裝置型號獲得折抵金，還可在當次交易中享有AirPods 4、AirPods Pro 3及AirTag等熱門配件9折優惠。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。