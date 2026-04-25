家樂福要改名了！達人曝5大必囤清單「價格甜到不行」：現在買最划算

台灣家樂福自2023年由統一企業收購後，已終止法國品牌授權，並更名為「康達盛通生活事業股份有限公司」。隨著品牌轉型在即，賣場內多項商品陸續進入出清階段，掀起一波搶購潮。經常分享通路優惠的KOL「元氣先生」也在IG影片中整理出5大類目前最值得入手的商品，提醒民眾把握這波「甜甜價格」。

一、家樂福自有品牌

元氣先生指出，像是義大利麵、罐頭、餅乾等自有品牌商品，因未來可能調整品牌名稱，已有清倉價出現。他形容這波價格「非常甜」，對於平常就會消耗的食品來說，現在入手相當划算。

二、歐洲進口零食

過去主打歐洲商品的家樂福，進口巧克力與餅乾類產品平時較少打折，如今也加入特價行列。對喜歡嘗試進口零食的消費者而言，這波折扣相對少見，吸引不少人趁機囤貨。

三、飲料與氣泡水

在日常消耗品方面，飲料與氣泡水近期常見買一送一或大幅折扣活動。由於使用頻率高，對家庭來說一次補齊庫存，也能明顯節省開支。

四、冷凍食品

冷凍披薩、炸物、調理包與微波食品等，也陸續出現出清價格。這類商品保存期限較長，適合一次採買後放入冰箱慢慢食用，是不少消費者鎖定的重點。

五、清潔用品與衛生紙

此外，洗衣精、清潔劑與衛生紙等生活必需品價格也比平時更低。元氣先生表示，這類商品本來就有固定需求，趁價格下修時囤貨，對家庭支出會更有感。

影片曝光後，不少網友也回應，「說真的家樂福有超多神秘的東西很值得挖寶」、「家樂福自有品牌真的都超便宜的，沒了會難過欸」、「家樂福的衛生紙CP值超高，不知道以後還能去哪買這麼高CP值的衛生紙」、「最喜歡歐洲商品，如果以後沒有，就不想去了」。