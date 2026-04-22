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憑稅單「這一小鍋」3人同行1人免費！東山牛舌、這一鍋母親節套餐上桌

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
這一鍋推出母親節限定套餐，吃得到日本A5和牛與海鮮拼盤。圖／這一鍋提供
這一鍋推出母親節限定套餐，吃得到日本A5和牛與海鮮拼盤。圖／這一鍋提供

針對母親節到來，「這一鍋」推出母親節限定四人套餐，主打和牛、海陸饗宴，一次能夠享受到日本A5和牛、珍選海鮮拼盤，拼盤更升級極鮮大鮑魚，增添餐桌精彩，每套3,999元，並再送「限量復古即可拍相機」一台，為媽媽留下專屬的精彩。

「燒肉同話」則鎖定小家庭，推出「三人燒肉饗宴」，集結A5日本和牛翼板與澳洲和牛板腱，更獻上「肉肉花蛋糕」，為媽咪打造視覺驚喜，每套3,688元，凡點購任一套餐，可以用299元加購「限量復古即可拍相機」，定格溫馨時光。

面對五月報稅季，「這一小鍋」貼心推出「報稅不煩」活動，活動期間憑任一報稅單據到店用餐，即享「3人同行1人免費」。此外祭出「母親來吃鍋」雙重好禮，帶母親前來用餐，單桌消費滿999元，即可免費入手「限量復古即可拍相機」一台；若消費未滿額，亦可以299元加購。

「韓啵」則推出「初級大人請漂亮媽咪吃飯」三重奏。單桌消費滿899元並完成社群分享，即招待「厚切豬五花」1份；單桌消費滿999元則限量贈送「限量復古即可拍相機」。此外，參與社群活動還有機會抽中「啵啵豬嫩豆花煲」1份。

來自日本的「東山牛舌」，今年推出「母親節4人盛宴」，前菜包含和風野菜沙拉、炭烤牛舌丸」，另外還搭配冷盤2擇1、特選「牛舌刺身」與「清燉厚切牛舌」。主餐則提供「炭燒牛舌」，並以白肉、紅肉、味噌口味各2枚的配置，呈現出牛舌不同部位的特色。套餐中並規劃「山葵厚切牛舌／蔥花特選牛舌」2擇1，以及精選鍋物4擇1，全套4,380元。

針對小家庭設計的「母親節2人盛宴」同樣延續完整的套餐型態，吃得到前菜2擇1、「胡麻冷涮牛舌／酸橘冷涮牛舌」2擇1，還有主餐「炭燒牛舌」，以及「蔥花特選牛舌／山葵厚切牛舌」2擇1，讓兩人聚餐也能輕鬆享受不同風味的牛舌料理與滿足感，每套1,999元。

這一小鍋推出「母親來吃鍋」限定活動，滿額即贈「限量復古即可拍相機」。圖／這一鍋提供
這一小鍋推出「母親來吃鍋」限定活動，滿額即贈「限量復古即可拍相機」。圖／這一鍋提供

來自日本的「東山牛舌」推出「母親節4人盛宴」。圖／東山牛舌提供
來自日本的「東山牛舌」推出「母親節4人盛宴」。圖／東山牛舌提供

燒肉同話打造3人饗宴，加價還可獲得限量復古即可拍相機。圖／這一鍋提供
燒肉同話打造3人饗宴，加價還可獲得限量復古即可拍相機。圖／這一鍋提供

澳洲 母親節 日本

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