櫻花蝦仙貝、聯名款抹茶蛋糕！3間「百年日系母親節禮盒」佳節送心意

母親節將至，日本百年抹茶品牌「辻利茶舗」攜手「法朋烘焙甜點坊」，推出限定版絕美蛋糕「法朋X辻利 香檸青抹戚風蛋糕」，以輕盈柔軟的抹茶戚風蛋糕體，加入抹茶甘納許、檸檬奶餡，並以蜜漬檸檬碎點綴，外層再包裹著中澤奶霜製成的鮮奶油，帶來綿延茶香與酸甜滋味，原價1,425元，優惠價1,350元。

除此之外，「辻利濃茶卷＋經典抹茶生乳酪蛋糕」，原價1,380元，即日起享組合優惠價1,299元。另提供宇治焙茶卷、利抹茶麻糬巴斯克、辻利青檸抹茶塔等多款茶香甜點，5月10日前於辻利茶舗購物官網、蝦皮購物與台北遠百信義店購買蛋糕全品項，可享95折優惠。同時辻利茶舗還提供2款抹茶粉組合優惠，適合喜愛飲茶的媽媽。

擁有130餘年歷史的「神戶風月堂」，推出台灣限定櫻花系列，為母親節獻上祝福。以柔和的櫻花粉為主色，搭配滿版盛開的櫻花圖樣，將春日花景收藏於方寸之間。其中「緋紅綜合禮盒」內含有綜合風味法蘭酥、紅茶風味法蘭酥、雙園餅乾等品項，合計47入，售價1,780元。其他還有法蘭酥綜合禮盒－鐵盒（24入）、法蘭酥綜合禮盒－鐵盒（21入）、紅白經典迷你法蘭酥（54入）等不同規格禮盒，每組480元起。

繼在新年期間首度推出馬年限定禮盒後，日本百年蝦仙貝品牌「KEISHINDO 桂新堂」正式登台，並推出春季限定櫻花禮盒。整體設計以櫻花綻放為靈感，搭配多款春季風味蝦煎餅與和菓子風點心，共同勾勒出專屬於春天的細膩風味。其中「花賞蝦煎餅」以盛放櫻花為意象，內含有櫻花蝦煎餅、櫻花造型蝦煎餅、櫻葉蝦煎餅、經典蝦煎餅、抹茶蝦煎餅等8款品項，共計41枚，每盒520元。

另款「櫻花寄語蝦煎餅」採10袋入，內含有初櫻蝦餅、櫻花爛漫蝦餅、春之雪蝦餅等品項，每份920元。此次亦特別推出母親節限定NOSHI包裝，讓整體送禮更顯完整體面。

「神戶風月堂」新推出台灣限定櫻花系列。圖／神戶風月堂提供

辻利濃茶卷＋經典抹茶生乳酪蛋糕，組合優惠價1,299元。圖／辻利茶舗提供