好市多神級護髮回歸！她一用變超順 大票會員驚喜：直接囤3罐

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，之前曾在好市多賣場買過一款「美國沙龍級護髮產品」，用完後頭髮變得柔順又有光澤，沒想到消失一段時間後終於重新上架，讓她忍不住直接掃貨囤好幾罐。

這名女網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，自己曾購入「Biosilk護髮素」使用後效果相當驚艷，原本容易打結、乾燥如稻草的髮質，只要在洗髮後於髮尾抹上一點、稍微停留再沖洗，吹乾後就能明顯感受到柔順與光澤提升。

這名女網友進一步說明，這款人氣商品曾一度缺貨，如今終於再度上架，700毫升大容量只要485元，CP值相當高，因此她當下立刻囤了好幾瓶。

貼文一出後，不少用過的會員都大推，紛紛表示「我頭髮比較乾、容易毛躁，用了完全不毛，頭髮變很順」、「之前買過覺得好用，後來要回購就買不到了，今天剛好看到又囤了3罐」、「我覺得很好用，也是跟他牌輪流用，很有感」、「覺得不錯用，只要一點點就能讓頭髮順開了」、「超好用！味道超香，原本還很擔心不會再上架了，來補貨」。

不過，也有部分網友持相反意見，指出「細軟髮用有點失望，剛吹完頭髮還是有打結」、「真的很看髮質，我細軟髮有染髮，用完一樣很不好梳開」、「看到推薦買了，覺得沒有特別好用」。

除了商品特價撿便宜，事實上在好市多消費若使用聯名卡可享有2%的優惠，若升級成黑鑽卡，可額外享有2%回饋。本站曾報導，一名網友分享，自己去年升級好市多黑鑽卡時，一度覺得「沒什麼感覺」，直到今年回饋金入帳後才驚覺差很大，即便要繳3000元的年費，還是選擇續費。

對此，不少會員都表示「只要年消費超過75000元，辦黑鑽卡都是划算的」、「黑鑽路過，上次卡片跟會員一起折抵4000多，真的有感」、「我每月平均消費約6萬，覺得黑鑽卡很划算」、「升級黑鑽卡就是要他額外2%的回饋，如果買得少就用普通的就好」、「黑鑽卡+特價優惠，等於打折再折」。