來動物園「秀這些物品」 免費兌換小禮拿限定明信片

響應4月22日是「世界地球日Earth Day」，台北市立動物園延續「地球力」(Our Power, Our Planet)主題，只要遊客在18日來動物園，分享自備環保杯、購物袋等，就有機會兌換小禮物及「地球日限定明信片」。

北市動物園介紹，園區發展採取綠色行動，像是透過綠建築指標為園區新建築設立標準，開源節流管理水資源使用，輔以雨中水利用節約園區用水，將草食動物糞便與落葉碎木製成「腐熟有機質資材」養護園區植栽與土壤，以及鼓勵園區賣店提供非一次性使用餐具、設置「永續杯」等服務。

動物園說，同時在4月18日舉辦「馬力全開！地球守護行動」，邀請遊客參觀動物園的同時，一起響應地球日行動，包含當天來到動物園酷Cool節能屋，只要分享自備環保杯或租借循環杯、自備購物袋、自備環保餐具、搭乘大眾交通運輸來園等作為，或是參與節能屋課程，即可兌換小禮物及「地球日限定明信片」。

另外，遊客也可以體驗「霍斯辦案：草原謎案啟動！」，參觀園區各個馬科動物活動場旁的「霍斯辦案」特展面板，搭配線上闖關來了解蒙古野馬、非洲野驢等野生動物的生存危機和保育成果，在4月18日當天完成全園區3個任務，即可兌換小禮物及「地球日限定明信片」；完成所有任務，可至遊客服務台兌換限定版「霍斯辦案紀念卡牌」。

動物園也說，也能以馬年植物尋寶地圖，按圖索驥尋找名字帶馬的植物種類，認識園區植栽景觀的多樣性。同樣完成學習單內5項植物知識填空，即可兌換小禮物及「地球日限定明信片」。