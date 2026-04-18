好市多升級黑鑽卡真的划算嗎？一票會員點頭：回饋很有感

你有升級美式賣場好市多的黑鑽會員嗎？一名網友分享，自己去年升級好市多黑鑽卡時，一度覺得「沒什麼感覺」，直到今年回饋金入帳後才驚覺差很大，甚至幾乎每次消費都有折扣，讓他決定繼續續卡。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，當初升級黑鑽會員只是抱著試試看的心態，但實際使用一年後，發現2%消費回饋累積起來相當有感，再搭配聯名卡優惠，整體回饋比想像中更高，即便要繳3000元的年費，還是選擇續費。

貼文一出後，不少會員都表示「只要年消費超過75000元，辦黑鑽卡都是划算的」、「黑鑽路過，上次卡片跟會員一起折抵4000多，真的有感」、「我每月平均消費約6萬，覺得黑鑽卡很划算」、「升級黑鑽卡就是要他額外2%的回饋，如果買得少就用普通的就好」、「黑鑽卡+特價優惠，等於打折再折」、「其實黑鑽不一定要看回饋金額啦，黑鑽卡有很多專屬優惠，還有國外訂房也是」。

不過，也有部分網友回應「好市多現在漲價很兇，消費吸引力降很多了」、「品質降、價格升、年費漲！哪怕你是超過10年的老會員」、「黑卡如果消費年不多的，辦了根本不划算，都直接退卡了」。

事實上，好市多黑鑽卡除了消費有額外2%回饋外，還有不少隱藏福利。本站曾報導，近期有黑鑽卡會員發現，從保險（道路救援、寵物保險）、旅遊（專屬平台預訂海外飯店）到日常生活服務（商業雜誌訂閱優惠、健康檢查），都有提供相對應的優惠。