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限時3天！CHARGESPOT華山快閃店 回收舊行動電源最高可獲近千元借電券

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
現場設置電力銀行闖關體驗，民眾在現場可透過「電力ATM」將舊行動電源存入，並領取專屬「POWER卡」完成流程。圖／CHARGESPOT提供
現場設置電力銀行闖關體驗，民眾在現場可透過「電力ATM」將舊行動電源存入，並領取專屬「POWER卡」完成流程。圖／CHARGESPOT提供

捷運站、都會商圈餐廳經常可見到的跨國共享行動電源品牌CHARGESPOT，宣布自即日起至4月19日在華山文創園區推出期間限定「CHARGESPOT電力銀行」快閃體驗展，以創新互動形式重新詮釋共享電力服務，並結合環保行動，邀請民眾參與一場兼具趣味與永續意義的城市體驗。

快閃展區以「電力銀行」為核心概念，將日常常見的行動電源轉化為可互動的闖關體驗，民眾可攜帶家中閒置的行動電源至現場參與「舊電換新電」行動，親身體驗從回收、再利用到租借電力的完整流程。透過遊戲化設計，讓參與者在過程中理解行動電源的使用與回收之間的關聯，進一步認識「以租代買」與資源循環的價值，降低不必要的購買與攜帶負擔，實踐更輕量化的生活方式。完成4大關卡，最多還可獲得近千元借電券，以及CHARGESPOT小燈箱。

現場亦同步展示CHARGESPOT在台灣的電力服務網絡，透過地圖視覺化呈現全台高密度借電站的分布情況，涵蓋主要商圈、交通節點與日常生活場域，凸顯共享電力已逐步成為如同基礎設施般的城市服務，讓用電需求能隨時被滿足。

自2019年推動「舊電換新電」計畫以來，CHARGESPOT已累積回收超過2萬顆行動電源，並吸引逾8,000人次參與。品牌觀察指出，民眾對環保議題的參與模式正從過去的理念認同，逐步轉向實際行動，顯示永續意識正加速落實於日常生活之中。

此外，CHARGESPOT也持續強化安全回收宣導。由於鋰電池若被誤丟入一般垃圾，在清運或擠壓過程中可能引發自燃風險，品牌透過教育推廣，引導民眾將廢棄電池交由合規回收系統處理，以降低潛在公共安全問題。

響應世界地球日，CHARGESPOT亦攜手和全豐光電打造「碳竹雞智慧回收機台」，整合寶特瓶回收、共享電力租借及共享雨傘等功能，提供一站式永續服務體驗。該機台透過光學辨識技術提升分類效率，使回收流程更直覺便利。目前設備已進駐新竹市多個公共場域，包括市立動物園、東區區公所、中央市場與關東市場，並持續拓展應用場景。

CHARGESPOT表示，隨著城市對電力依賴持續提高，如何在便利性與永續發展之間取得平衡，已成為重要課題。「電力銀行」快閃體驗展以貼近日常的方式，將共享電力與資源循環概念融入生活，加速推動其成為未來城市運作的一部分。

CHARGESPOT攜手和全豐光電共同打造「碳竹雞智慧回收機台」，整合寶特瓶回收、共享電力租借與共享雨傘等服務，推出一站式的城市永續體驗。圖／CHARGESPOT提供
CHARGESPOT攜手和全豐光電共同打造「碳竹雞智慧回收機台」，整合寶特瓶回收、共享電力租借與共享雨傘等服務，推出一站式的城市永續體驗。圖／CHARGESPOT提供

現場結合舊電換新電與回收宣導，提醒民眾正確處理鋰電池以及健康度，降低潛在風險並引導進入合規回收體系。圖／CHARGESPOT提供
現場結合舊電換新電與回收宣導，提醒民眾正確處理鋰電池以及健康度，降低潛在風險並引導進入合規回收體系。圖／CHARGESPOT提供

CHARGESPOT於華山文創園區打造「電力銀行」快閃展區，透過互動體驗呈現共享電力與資源循環概念。圖／CHARGESPOT提供
CHARGESPOT於華山文創園區打造「電力銀行」快閃展區，透過互動體驗呈現共享電力與資源循環概念。圖／CHARGESPOT提供

CHARGESPOT於華山文創園區打造「電力銀行」快閃區，透過互動體驗呈現共享電力與資源循環概念。圖／CHARGESPOT提供
CHARGESPOT於華山文創園區打造「電力銀行」快閃區，透過互動體驗呈現共享電力與資源循環概念。圖／CHARGESPOT提供

現場結合舊電換新電與回收宣導，提醒民眾正確處理鋰電池，降低潛在風險並引導進入合規回收體系。圖／CHARGESPOT提供
現場結合舊電換新電與回收宣導，提醒民眾正確處理鋰電池，降低潛在風險並引導進入合規回收體系。圖／CHARGESPOT提供

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