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拿坡里、三商炸雞199元開打！烤雞送翅、雞翅買6送6搶客

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
三商炸雞則推出「檸檬炸雞Party」，6塊檸檬雞翅，特惠價199元。三商餐飲/提供
三商炸雞則推出「檸檬炸雞Party」，6塊檸檬雞翅，特惠價199元。三商餐飲/提供

三商餐飲旗下兩大品牌同步推出限時優惠，拿坡里披薩‧炸雞以人氣烤雞組合為主打，推出「6塊烤雞送2支山賊烤雞翅」，原價520元 特惠價199元；三商炸雞則推出「檸檬炸雞Party」，6塊檸檬雞翅，原價390元 特惠價199元。雙品牌以炸雞、烤雞、蛋塔三大明星商品，透過高CP值優惠組合，滿足消費者味蕾。

拿坡里人氣炸雞與烤雞雙主打，推出「6塊烤雞送2支山賊烤雞翅」，原價520元 特惠價199元；同時針對甜點愛好者，推出「6塊炸雞送6顆蛋塔」，原價660元 特惠價390元，讓烤雞、炸雞與甜點一次滿足。無論是外皮金黃微酥、肉質鮮嫩多汁的烤雞，或是外酥內嫩的炸雞搭配香濃滑順的蛋塔，都讓人一口接一口，輕鬆享受高CP值帶來的滿足感。

三商炸雞則同步推出「檸檬炸雞Party」，主打外層酥脆、內裡多汁的雞翅口感，搭配檸檬清爽酸香，風味清新不膩，適合聚餐分享或日常解饞。活動自4月17日至5月27日登場，推出6塊檸檬雞翅優惠，原價390元 特惠價199元。此外，三商炸雞加碼推出「買6送6」雙倍美味組合，精選墨西哥辣醬翅腿與原味胡椒翅腿一次享有，原價318元 特惠價169元。活動自4月17日至4月23日限時7天快閃登場，高CP值優惠短期推出，吸引消費者把握機會搶購。

本次三商餐飲雙品牌以「199元高CP值」為核心，從份量、價格到產品組合全面升級，讓消費者以更輕鬆的價格，享受豐富且有層次的美味，無論是家庭聚餐或朋友小聚，都能找到適合的選擇。

披薩

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