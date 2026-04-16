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國旅好時機！高鐵假期推四大優惠、北高來回+住宿每人僅2980元

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

刺激國旅！高鐵假期自即日起推出「搭高鐵．送住宿」、「搭高鐵．送租車」、「搭高鐵．送樂園」及「親子同樂季」四大優惠專案，可享北高來回+住宿，最低每人同樣也只要2,980元。

高鐵假期四大優惠專案中，台灣高鐵公司特別推薦「搭高鐵．送住宿」專案，精選北、中、南逾80家優質飯店，以台北出發入住和逸飯店．高雄中山館為例，二人同行平日北高來回+住宿最低每人只要2,980元，相當於搭高鐵就可免費獲得一晚住宿，平日入住再享客房免費升等，入住台北互舍酒店，二人同行平日高北來回+住宿，最低每人同樣也只要2,980元。

喜歡自駕的旅客，可選擇「搭高鐵．送租車」專案，搭配和運、格上二家優質租車公司，最低價格相當於購買高鐵來回車票，就可免費獲贈租車24/36小時；格上租車36小時產品再加贈2小時，享加時不加價，和運租車平日出發可再享車型升等。

「搭高鐵．送樂園」專案，配合樂園包括南投九族文化村、台中麗寶樂園、桃園Xpark水族館、高雄義大遊樂世界等，遍及北、中、南的多家知名樂園，以南投九族文化村1日輕鬆遊為例，台北平日出發至台中，九族文化村門票(含纜車)＋高鐵來回車票，每人只要1,500元起。

搭上今年最夯的埃及法老展話題，高鐵公司特別推薦「台南奇美博物館《埃及之王：法老》特展1日輕鬆遊」，台北平日出發至台南，含《埃及之王：法老》特展門票＋高鐵來回車票，每人只要2,700元起。本次特展由奇美博物館與大英博物館共同合作，是歷年埃及展法老文物來台規模之最。

高鐵假期「親子同樂季」專案，精選全台40家親子友善飯店，為家庭旅客打造兼具便利與樂趣的輕鬆旅程。專案集結多項專屬優惠，包括指定飯店孩童免費入住、兒童迎賓禮，以及多元主題體驗，讓親子出遊更省心也更精彩。例如，台南福爾摩沙遊艇酒店提供未滿12歲孩童免費入住；台中港酒店加贈人氣吉祥物玩偶，增添旅途驚喜。

另結合高雄熱門景點「內門野森動物學校 & 旗山老街一日遊」，由專人專車帶領，全家輕鬆暢遊，為孩子留下難忘回憶。以台北出發至台南入住福爾摩沙遊艇酒店為例，兩人同行平日高鐵來回車票加住宿，每人最低4,775元起；升級家庭房再加贈兩位孩童免費入住（含早餐）。

高雄 台北 國旅

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