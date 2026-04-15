最低2,299元住遍全台飯店！富野旅展神券回歸 線上同步開賣

2026台中國際旅展將於4月24日至27日在水湳經貿園區全新落成的台中國際會展中心登場，富野飯店集團推出年度旅展優惠，即日起線上旅展同步開跑，其中，最受矚目的「2299聯合通用住宿券」每張2,299元起，可彈性入住旗下多處飯店，成為今年旅展搶購焦點。

富野集團此次整合旗下7大據點推出聯合優惠，旅客可持「2299通用券」自由選擇入住台東富野渡假酒店、花蓮富野渡假酒店、高雄富野渡假酒店及嘉義富野渡假酒店等據點。

若選擇溫泉度假型飯店，入住知本富野溫泉會館或關子嶺富野溫泉會館僅需加價600元；兩張住宿券再加價1,000元，則可升級入住全新改裝完成的武陵富野渡假村，彈性使用十分便利。

今年台中國際旅展首度移師新落成場館舉行，展場空間與硬體全面升級，預期將吸引大量中部旅遊消費人潮。業者指出，隨著國旅需求回溫，加上旅客偏好「先囤住宿、再規劃旅行」，高彈性住宿券仍是旅展最具吸引力商品。

富野集團表示，希望透過價格親民、使用彈性的票券設計，邀請旅人一次探索品牌旗下不同風格據點，從東台灣山海景致、南部陽光城市，到中部高山雲霧與溫泉療癒體驗，串聯多元旅遊型態。

富野集團台中旅展攤位為E-082，期間線上旅展同步開跑，更多資訊可查富野集團官網。

全台富野飯店通用住宿券，旅展2,299元起開賣。圖/富野飯店提供