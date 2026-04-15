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Popeyes連3天免費送炸雞腿、套餐5折 雞湯大叔「台味特色料理」上桌

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
Popeyes新開店，限時發送百份「原味爽脆雞腿」。圖／Popeyes提供
Popeyes新開店，限時發送百份「原味爽脆雞腿」。圖／Popeyes提供

來自美國的連鎖炸雞「Popeyes」，將於4月17日開設「林口復興店」，成為品牌登台後的第5間分店。為慶祝新店開幕，4月17日至4月19日期間，林口復興店將連續每日限量發送「原味爽脆雞腿」100份。參與民眾完成官方會員註冊，並於現場領取號碼牌，送完為止。

此外，4月17日至4月21日期間，於林口復興店購買「爽脆雞腿套餐」，即享「第2套5折」優惠。套餐包含Popeyes爽脆炸雞(2入)、肯瓊脆薯及飲品，每套原價225元。針對全台門市，4月17日當天，也將同步發放100份「原味爽脆雞腿」，與各地粉絲共享喜悅。

連鎖鍋物「雞湯大叔」自即日起至6月30日推出全新企劃「台味季」，以「日常・尚好呷」為核心概念，推出「剝皮辣椒蛤蜊雞湯」，使用在地生產的剝皮辣椒，搭配蛤蠣與雞湯調和成溫潤湯底，展現台灣餐桌的經典風景，升級價89元，另外還有提供「枸杞米酒」，更添湯底圓潤感，加購價19元。

除了充滿台味的鍋底外，雞湯大叔還推出「花雕醉雞腿」，單點89元、套餐468元；其他還有「宜蘭塔香搖搖炸卜肉」、「古早味芋粿」、「豬血糕佐花生粉＆馬露醬」、「排骨酥」，每份59元起，另有「大叔特調金桔檸檬」、「梅子可樂」、「金牌啤酒」、「糙米香奶酪」等飲品與點心，每份59元起，為餐桌增添台味記憶。

同時雞湯大叔本季並推出3款主題套餐，包括台味單人餐、日常雙人餐、尚好呷4人餐，各為699～2,399元。平日下午時段還推出「台式下午茶」，內含卜肉、甜點與飲品組合，每套199元。

雞湯大叔新推出《台味季》，提供「剝皮辣椒蛤蜊雞湯」與多款台灣特色餐點。圖／雞湯大叔提供
雞湯大叔新推出《台味季》，提供「剝皮辣椒蛤蜊雞湯」與多款台灣特色餐點。圖／雞湯大叔提供

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