快訊

郭台銘16歲女兒超學霸！赴美參加全球機器人競賽 勇奪「最高榮譽」

不只運動重要！研究揭3大習慣影響失智風險 4招預防一次看

民進黨前立委陳歐珀涉貪874萬判16年 妻子徐慧諭判4年半

聽新聞
0:00 / 0:00

別從官網訂！他分享訂房網站省錢訣竅：同一間房便宜700元

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享利用Agoda訂房的省錢訣竅。 示意圖／ingimage
一名網友分享利用Agoda訂房的省錢訣竅。 示意圖／ingimage

在網路蓬勃發展的時代，民眾習慣在網路上訂房，不僅節省時間，更能夠即時比較價格。一名網友發文，分享利用訂房網站Agoda訂房的省錢訣竅，只要開無痕分頁、不登入、並從Google地圖導購，竟然能便宜快700元。此外，還有網友建議不要用手機訂房，房價會更加便宜。

一名網友在Threads發文，提醒大家在用Agoda時，不要直接從官網訂房，如果用瀏覽器開無痕分頁、不登入，並從Google Maps導購點入會更加便宜，同一間房間甚至差了接近700元。原PO還透露，「（Agoda）會員等級越高，價格越貴」。

原PO分享從Google Maps導購的流程，首先在地圖上搜尋想要住的飯店，隨後在比價中選擇入住的日期與人數，最後點選Agoda便能進入訂房系統了。

此文一出，許多網友也建議不要用App訂房，因為價格通常會比較昂貴，「App會殺熟客，所以有可能初看便宜，後面越來越貴，Google地圖進去就沒這個問題」、「千萬不要用手機訂，價差很大」、「還有人在用App訂喔？Google導入永遠是最便宜的」、「千萬不要從訂房App訂，超多災情」。

另有網友補充，Agoda的房間有時候會外包給其他平台販售、平台再把訂單轉回Agoda，所以才會出現便宜的房價，但近期容易出現訂單亂串，例如房型錯誤的問題，建議訂房後直接跟飯店確認訂單，「不要透過平台詢問」。

也有網友詢問是否可以從LINE購物導入進去，原PO表示「沒比較便宜」，除非LINE購物有加碼的活動，否則進去後價格被拉高再給回饋，建議可以先試算一下價格，覺得划算再訂房。

知名部落客「阿千看世界Kenki」曾列舉3大訂房網站的優缺點

Agoda

優：與很多銀行、返利平台合作，等於房價是被拉高、再折扣給消費者，因此房型價錢最為浮動，同時也是唯一能找到最低價平台。

缺：延後付款最高恐多加5%的費用。

Booking.com

優：房價含稅、可至飯店付款，較不會有衍生性費用。

缺：入住人數影響價格，部分無含早餐。

Hotels.com

優：累積十晚可送一晚住房。

缺：房價許多都高於平均值。

Agoda 訂房 出國旅遊 飯店 Google 省錢

延伸閱讀

高鐵、火車置物袋別亂放 台灣人「1舉動」惹怒通勤族：太沒公德心

被時代淘汰？她驚日本飯店牙刷「1設計」太方便 網傻眼：台灣30年前就有

外國人來台秒喊臭？一下飛機就有味道 台人無奈：很難解

台灣最值得一去的景點在哪？ 網點名離島、高山：這地方去4次也不膩

相關新聞

別從官網訂！他分享訂房網站省錢訣竅：同一間房便宜700元

在網路蓬勃發展的時代，民眾習慣在網路上訂房，不僅節省時間，更能夠即時比較價格。一名網友發文，分享利用Agoda訂房的省錢訣竅，只要開無痕分頁、不登入、並從Google地圖導購，竟然能便宜快700元，此外，更有網友建議不要用手機訂房，房價會更加便宜。

出國省錢新招！阿里山林鐵票券別丟 4月起可換日本鐵道車票

台灣旅客出國搭乘日本鐵道有福了，林業保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處今天宣布，攜手日本黑部峽谷鐵道與大井川鐵道推出期間限定票券互惠，旅客憑用過的阿里山林鐵周遊券及護照，即可在日本免費兌換指定車票。林鐵處長王昭堡表示，希望藉由雙邊交換票券，讓民眾感受台日鐵道文化交流的深厚情誼。

瘋媽祖！穿粉紅、黃衣或帶平安符 遊劍湖山1200元變399

國內規模最大的白沙屯媽祖徒步進香媽祖將登場，46萬粉紅超跑隨香兵團將進軍雲林，熱潮引爆，雲林縣旅館商業同業公會在劍湖山渡假大飯店舉行會議，邀集全國旅館公會商討如何發展觀光新亮點，劍湖山為帶動這波宗教觀光熱潮，打響第一炮推出「穿粉紅、黃衣」入園享有超優惠，原價1199元凡衣著符合標準，399即可暢遊劍湖山。

好市多「1人氣商品」限時促銷！會員驚喜讚：奶香濃郁

好市多人氣商品「桂格北海道風味特濃燕麥片」限時促銷，原價499元降至399元，優惠至4月12日。一名網友分享經驗，引起熱烈討論，眾多會員紛紛表示喜愛其濃郁奶香。

佐登妮絲城堡雙周年大回饋4月起全面免票入園 「隨意打賞」全捐公益

位於嘉義縣大林鎮大埔美產業園區的佐登妮絲城堡，迎來集團成立37周年及城堡開園4周年，4月1日起宣布全面免門票入園，希望透過感恩回饋，邀請民眾再次走進這座有「全台最大歐式城堡」之稱的觀光工廠，重溫到歐洲浪漫氛圍。

好市多放大招！加油滿900送200元 折抵當天消費

美式賣場好市多（Costco）會員好康不間斷。為替會員省荷包，將推出單日會員加油優惠，4月15日當天早上7點到晚上8點半，會員於好市多加油站單筆滿900元，即可獲得200元商品抵用券1張，限當日及當店使用，等同加油後可再折抵店內消費。商品抵用券每間加油站限量5,000張，單筆不累贈，會員們到好市多加油站加油，享油價優惠還可便宜購物。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。