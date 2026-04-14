別從官網訂！他分享訂房網站省錢訣竅：同一間房便宜700元
在網路蓬勃發展的時代，民眾習慣在網路上訂房，不僅節省時間，更能夠即時比較價格。一名網友發文，分享利用訂房網站Agoda訂房的省錢訣竅，只要開無痕分頁、不登入、並從Google地圖導購，竟然能便宜快700元。此外，還有網友建議不要用手機訂房，房價會更加便宜。
一名網友在Threads發文，提醒大家在用Agoda時，不要直接從官網訂房，如果用瀏覽器開無痕分頁、不登入，並從Google Maps導購點入會更加便宜，同一間房間甚至差了接近700元。原PO還透露，「（Agoda）會員等級越高，價格越貴」。
原PO分享從Google Maps導購的流程，首先在地圖上搜尋想要住的飯店，隨後在比價中選擇入住的日期與人數，最後點選Agoda便能進入訂房系統了。
此文一出，許多網友也建議不要用App訂房，因為價格通常會比較昂貴，「App會殺熟客，所以有可能初看便宜，後面越來越貴，Google地圖進去就沒這個問題」、「千萬不要用手機訂，價差很大」、「還有人在用App訂喔？Google導入永遠是最便宜的」、「千萬不要從訂房App訂，超多災情」。
另有網友補充，Agoda的房間有時候會外包給其他平台販售、平台再把訂單轉回Agoda，所以才會出現便宜的房價，但近期容易出現訂單亂串，例如房型錯誤的問題，建議訂房後直接跟飯店確認訂單，「不要透過平台詢問」。
也有網友詢問是否可以從LINE購物導入進去，原PO表示「沒比較便宜」，除非LINE購物有加碼的活動，否則進去後價格被拉高再給回饋，建議可以先試算一下價格，覺得划算再訂房。
知名部落客「阿千看世界Kenki」曾列舉3大訂房網站的優缺點：
Agoda
優：與很多銀行、返利平台合作，等於房價是被拉高、再折扣給消費者，因此房型價錢最為浮動，同時也是唯一能找到最低價平台。
缺：延後付款最高恐多加5%的費用。
Booking.com
優：房價含稅、可至飯店付款，較不會有衍生性費用。
缺：入住人數影響價格，部分無含早餐。
Hotels.com
優：累積十晚可送一晚住房。
缺：房價許多都高於平均值。
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