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出國省錢新招！阿里山林鐵票券別丟 4月起可換日本鐵道車票

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
阿里山林鐵攜手日本鐵道出奇招，用過票券可換黑部峽谷來回車票。圖／阿里山林鐵處提供
阿里山林鐵攜手日本鐵道出奇招，用過票券可換黑部峽谷來回車票。圖／阿里山林鐵處提供

台灣旅客出國搭乘日本鐵道有福了，林業保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處今天宣布，攜手日本黑部峽谷鐵道與大井川鐵道推出期間限定票券互惠，旅客憑用過的阿里山林鐵周遊券及護照，即可在日本免費兌換指定車票。林鐵處長王昭堡表示，希望藉由雙邊交換票券，讓民眾感受台日鐵道文化交流的深厚情誼。

阿里山林鐵近年積極深化台日外交，與黑部峽谷鐵道、大井川鐵道均為姊妹鐵道。今年4月起，台灣旅客只要持使用過的阿里山林業鐵路「支線周遊二日券」與護照，就能接續展開日本山岳鐵道之旅。其中黑部峽谷鐵道以深邃V字型峽谷聞名，兌換活動從4月20日起至11月30日止，可換取「宇奈月至當日運行終點」來回車票。

此外，適逢與大井川鐵道締結姊妹鐵道40周年，林鐵處重啟雙邊車票互換，活動從4月25日起至2026年底。大井川鐵道擁有濃厚昭和復古氛圍，沿線還有靜岡茶園與溫泉，符合資格的旅客可兌換「大井川本線一日周遊券」。

王昭堡表示，阿里山林鐵與日本鐵道情誼深厚，除了持續深化國際交流，更希望將這份跨國友誼轉化為實質回饋，讓民眾在體驗台灣林鐵之美時，也能同步與日本鐵道接軌。林鐵處提醒，相關兌換辦法及規定可至官網查詢，票券僅限持有中華民國護照的旅客兌換。

阿里山林鐵與黑部峽谷鐵道2026年車票互惠活動資訊。圖／阿里林鐵處提供
阿里山林鐵與黑部峽谷鐵道2026年車票互惠活動資訊。圖／阿里林鐵處提供

阿里山林鐵與日本姊妹鐵道票券互惠活動。圖／阿里林鐵處提供
阿里山林鐵與日本姊妹鐵道票券互惠活動。圖／阿里林鐵處提供

台日鐵道互惠4月登場，憑阿里山林鐵周遊券免費搭大井川鐵道。圖／阿里山林鐵處提供
台日鐵道互惠4月登場，憑阿里山林鐵周遊券免費搭大井川鐵道。圖／阿里山林鐵處提供

阿里山林鐵與大井川鐵道2026年車票互惠活動資訊。圖／阿里林鐵處提供
阿里山林鐵與大井川鐵道2026年車票互惠活動資訊。圖／阿里林鐵處提供

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