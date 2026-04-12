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瘋媽祖！穿粉紅、黃衣或帶平安符 遊劍湖山1200元變399

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
為迎接全台信眾朝聖，劍湖山世界即日至4月26日推出「與女神同行」限時優惠專案。記者蔡維斌／翻攝
為迎接全台信眾朝聖，劍湖山世界即日至4月26日推出「與女神同行」限時優惠專案。記者蔡維斌／翻攝

國內規模最大的白沙屯媽祖徒步進香媽祖將登場，46萬粉紅超跑隨香兵團將進軍雲林，熱潮引爆，雲林縣旅館商業同業公會在劍湖山渡假大飯店舉行會議，邀集全國旅館公會商討如何發展觀光新亮點，劍湖山為帶動這波宗教觀光熱潮，打響第一炮推出「穿粉紅、黃衣」入園享有超優惠，原價1199元凡衣著符合標準，399即可暢遊劍湖山。

身兼雲林旅館公會理事長的劍湖山世界總經理曾慶欑表示，觀光要紮根，須與在地特色融合，讓遊客每次來都能玩得不一樣，因此巧妙轉化信仰人潮為觀光紅利，也是重要的策略升級，劍湖山響應「香客變遊客、遊客變常客、常客變住客」的行銷策略，隨著季節或節慶打出不同的行銷策略。

為迎接即將到來的宗教盛會，劍湖山世界即日起至26日推出「與女神同行」限時優惠。只要信眾穿搭具備其中任一「信仰元素」，即可享有門票399元（原價1199元）的超值折扣，首先是「色彩應援」穿粉紅色或黃色上衣、背心。或是「信仰圖騰」穿著印有神明或進香圖樣的服飾。其次是「結緣小物」現場出示平安符、令旗等神明結緣品。

此外，針對遠道而來的全家大小，劍湖山渡假大飯店同步加碼「春遊童樂」住宿專案，即日起至6月30日止，每房僅需3299元（每日限量7間）含高級客房一晚、翌日自助早餐，並依入住人數贈送大人三溫暖券，讓香客在遶境或春遊可徹底放鬆身心。

曾慶欑強調，今年園區透過高品質住宿、經典演藝與雲林在地咖啡文化，讓全齡層遊客都能找到樂趣，期待這一連串的優惠與精彩，提供給香客或遊客更豐富的信仰之旅，更多活動內容請洽劍湖山世界官網。

雲林縣旅館商業同業公會在劍湖山渡假大飯店舉行交流會議，為發展雲林觀光共商大計。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣旅館商業同業公會在劍湖山渡假大飯店舉行交流會議，為發展雲林觀光共商大計。記者蔡維斌／翻攝

雲林縣旅館商業同業公會在劍湖山渡假大飯店舉行會議，邀集全國旅館公會商討如何發展觀光新亮點，記者蔡維斌／翻攝
雲林縣旅館商業同業公會在劍湖山渡假大飯店舉行會議，邀集全國旅館公會商討如何發展觀光新亮點，記者蔡維斌／翻攝

只要穿搭符合條件即可享受超優惠暢遊劍湖山世界。記者蔡維斌／翻攝
只要穿搭符合條件即可享受超優惠暢遊劍湖山世界。記者蔡維斌／翻攝

為迎接全台信眾朝聖，劍湖山世界即日至4月26日推出「與女神同行」限時優惠專案。記者蔡維斌／翻攝
為迎接全台信眾朝聖，劍湖山世界即日至4月26日推出「與女神同行」限時優惠專案。記者蔡維斌／翻攝

雲林 劍湖山世界 白沙屯媽祖

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