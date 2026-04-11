好市多「1人氣商品」限時促銷！會員驚喜讚：奶香濃郁

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期逛好市多時，發現一款燕麥片正在特價，直接現折100元，讓他直接搬一箱進購物車。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，近期逛好市多時發現人氣商品「桂格北海道風味特濃燕麥片」正在做促銷，原價499元降至399元，優惠只到4月12日。

這名網友進一步說明，這款燕麥片本來就是家中常備品，平時若晚上嘴饞，泡一杯就能快速補充飽足感，既方便又不會太有負擔，趁這波折扣直接入手一箱。

貼文一出後，不少買過的會員都大推，紛紛表示「奶香很濃，愛喝牛奶的人一定會喜歡」、「下午肚子餓也會喝這個，方便又好喝」、「喝好多年了，都喝不膩」、「這次去好市多搬了2箱」、「非常香濃，家裡小孩超喜歡」、「這個好喝」。

好市多除了購物便宜，熟食區也提供多樣餐點供民眾選擇。本站曾報導，一名網友分享，內湖門市的熟食區竟然開賣「台式無骨鹹酥雞」，每份售價79元。

對此，不少實際品嚐過的會員表示「鹹香好吃」、「沒有油耗味」、「味道偏重但可以接受」，此外，也有人提到份量比一般鹹酥雞攤更多，且本身已有調味，不需額外灑粉，搭配飲料更有整體享受。