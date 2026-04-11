快訊

《逐玉》完結鬧劇荒？ 玄幻愛情《月鱗綺紀》鞠婧禕×陳都靈狐妖姊妹情超好嗑

逼教廷站隊川普？白宮遭爆「訓斥大使」 還提到另立教宗歷史

以為在睡覺！「高雄2線3星警官」家人喊吃午飯才知他猝死

聽新聞
0:00 / 0:00

好市多「1人氣商品」限時促銷！會員驚喜讚：奶香濃郁

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。示意圖，好市多提供
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。示意圖，好市多提供

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期逛好市多時，發現一款燕麥片正在特價，直接現折100元，讓他直接搬一箱進購物車。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，近期逛好市多時發現人氣商品「桂格北海道風味特濃燕麥片」正在做促銷，原價499元降至399元，優惠只到4月12日。

這名網友進一步說明，這款燕麥片本來就是家中常備品，平時若晚上嘴饞，泡一杯就能快速補充飽足感，既方便又不會太有負擔，趁這波折扣直接入手一箱。

貼文一出後，不少買過的會員都大推，紛紛表示「奶香很濃，愛喝牛奶的人一定會喜歡」、「下午肚子餓也會喝這個，方便又好喝」、「喝好多年了，都喝不膩」、「這次去好市多搬了2箱」、「非常香濃，家裡小孩超喜歡」、「這個好喝」。

好市多除了購物便宜，熟食區也提供多樣餐點供民眾選擇。本站曾報導，一名網友分享，內湖門市的熟食區竟然開賣「台式無骨鹹酥雞」，每份售價79元。

對此，不少實際品嚐過的會員表示「鹹香好吃」、「沒有油耗味」、「味道偏重但可以接受」，此外，也有人提到份量比一般鹹酥雞攤更多，且本身已有調味，不需額外灑粉，搭配飲料更有整體享受。

好市多 北海道 驚喜 台灣人

延伸閱讀

好市多驚見「隱藏版椰奶」回歸！她驚上架秒搶空 網評價兩極

首次買就踩雷？她怨好市多披薩「一片都沒切開」 內行人揭原因

好市多「1熱門家電」大降價！一票會員驚喜：幾乎半價

錯過再等一年！好市多1水果強勢回歸「只賣短短幾周」 網讚：想吃手腳要快

相關新聞

好市多「1人氣商品」限時促銷！會員驚喜讚：奶香濃郁

好市多人氣商品「桂格北海道風味特濃燕麥片」限時促銷，原價499元降至399元，優惠至4月12日。一名網友分享經驗，引起熱烈討論，眾多會員紛紛表示喜愛其濃郁奶香。

佐登妮絲城堡雙周年大回饋4月起全面免票入園 「隨意打賞」全捐公益

位於嘉義縣大林鎮大埔美產業園區的佐登妮絲城堡，迎來集團成立37周年及城堡開園4周年，4月1日起宣布全面免門票入園，希望透過感恩回饋，邀請民眾再次走進這座有「全台最大歐式城堡」之稱的觀光工廠，重溫到歐洲浪漫氛圍。

好市多放大招！加油滿900送200元 折抵當天消費

美式賣場好市多（Costco）會員好康不間斷。為替會員省荷包，將推出單日會員加油優惠，4月15日當天早上7點到晚上8點半，會員於好市多加油站單筆滿900元，即可獲得200元商品抵用券1張，限當日及當店使用，等同加油後可再折抵店內消費。商品抵用券每間加油站限量5,000張，單筆不累贈，會員們到好市多加油站加油，享油價優惠還可便宜購物。

燃油費調漲機票變貴 達人授「抗漲3招」：這2家日籍航空6月才漲

國籍航空於昨（7）日正式調漲燃油附加費，讓不少正準備規劃出國行程的民眾哀號「荷包又要失血了」。不過，機票達人「蓋瑞哥 機票獵人」在臉書發文安撫大眾，表示「生命總會自己找到出路」，並大方分享3招實用的應對策略，教戰旅客如何在這波漲價潮中，依然能搶到划算的機票。

還在等便宜機票？ 粉專建議「3個月內」下單：熱門時段成本升高

近期因中東局勢升溫，美國與伊朗衝突推升國際油價，連帶影響航空燃油成本。交通部民航局宣布，自4月7日起調漲國際航線燃油附加費，短程與長程航線漲幅均超過一倍。不過，已開票旅客不受影響。

身份證有「4」吃炒湘湘送蜜糖滋粑！有「這3個同音字」也享優惠

緯豆集團旗下時尚中式熱炒「炒湘湘」，將於4月13日推出全新「辛電感應」系列，會員可享有「新品7折」嘗鮮優惠券，並享免費甜點；活動期間消費滿額，身分證字號有「4」或姓名有「ㄉㄧㄢˇ」、「ㄓㄨㄥ」、「ㄒㄧㄤ」，即贈送「芝麻蜜糖滋粑」1份。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。