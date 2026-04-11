佐登妮絲城堡雙周年大回饋4月起全面免票入園 「隨意打賞」全捐公益

位於嘉義縣大林鎮大埔美產業園區的佐登妮絲城堡，迎來集團成立37周年及城堡開園4周年，4月1日起宣布全面免門票入園，希望透過感恩回饋，邀請民眾再次走進這座有「全台最大歐式城堡」之稱的觀光工廠，重溫到歐洲浪漫氛圍。

佐登妮絲城堡自2022年10月試營運以來，短時間內便吸引超過30萬人次造訪，同年11月營運後，恢復全票300元票價，持續維持高人氣，成為全台觀光工廠熱門景點之一，至今開園4年，園方決定全面免門票入園，讓更多遊客能自由地走入，占地1萬2千坪的歐洲花園與巴洛克式建築園區。

園方表示，此次免票不僅是周年慶回饋，更是企業落實永續與在地關懷的重要一步，希望讓城堡成為嘉義鄉親平日散步、休閒、拍照的最佳去處，讓萬坪花園真正成為地方居民的「後花園」，也成為嘉義最具代表性的城市景觀之一。

除了免門票外，園區首創「清潔費隨意打賞」制度，在園區內設置打賞箱，讓遊客可依對環境維護與服務品質的滿意度，自由投入金額。所有打賞所得將全數捐贈給嘉義在地公益團體，幫助弱勢族群，讓旅遊消費也能轉化為公益力量。

免票措施上路後適逢兒童節連假，立即展現驚人吸客效應。園方指出，連假期間入園人潮較過往假日翻倍成長，平日來客數也有明顯回流，顯示免費入園策略成功帶動觀光熱潮。園區也同步推出多項優惠活動，持續吸引全台民眾造訪，再次感受歐式城堡與花園景觀的魅力。

位於嘉義縣大林鎮大埔美產業園區的佐登妮絲城堡，迎來集團成立37周年及城堡開園4周年，4月1日起宣布全面免門票入園。園區首創「清潔費隨意打賞」制度，在園區內設置打賞箱。圖／佐登妮絲城堡提供