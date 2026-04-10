好市多放大招！加油滿900送200元 折抵當天消費

美式賣場好市多（Costco）會員好康不間斷。為替會員省荷包，將推出單日會員加油優惠，4月15日當天早上7點到晚上8點半，會員於好市多加油站單筆滿900元，即可獲得200元商品抵用券1張，限當日及當店使用，等同加油後可再折抵店內消費。商品抵用券每間加油站限量5,000張，單筆不累贈，會員們到好市多加油站加油，享油價優惠還可便宜購物。

根據好市多臉書官網，在4月15日當天推單日加油優惠，凡會員在上午7點至晚上8點半，到好市多加油站滿900元，就送1張「200元商品抵用券」。此次活動採「先加油、後購物」方式進行，每卡限領1張抵用券，各加油站限量5,000張，送完為止，且單筆消費不累贈。抵用券僅限2026年4月15日當日於同一門市使用，詳細使用規則，以實際抵用券說明為準。

目前全台好市多（Costco）加油站共有3個服務據點，分別位於新莊店、中壢店、北台中店。加油站提供自助加油服務，營業時間為7:00~23:00，並採用中油油品。