快訊

「周處除三害」陸賣30億！股東控分紅未入帳 李烈發聲

辜仲諒大買股份 台泥經營權與跨域布局牽動市場關注

「鄭習會」見面先握手14秒 習近平談兩岸：堅守九二共識、反台獨

聽新聞
0:00 / 0:00

好市多放大招！加油滿900送200元 折抵當天消費

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
根據好市多臉書官網，在4月15日當天推單日加油優惠，凡會員在上午7點至晚上8點半，到好市多加油站滿900元，就送1張「200元商品抵用券」。好市多／提供
根據好市多臉書官網，在4月15日當天推單日加油優惠，凡會員在上午7點至晚上8點半，到好市多加油站滿900元，就送1張「200元商品抵用券」。好市多／提供

美式賣場好市多Costco）會員好康不間斷。為替會員省荷包，將推出單日會員加油優惠，4月15日當天早上7點到晚上8點半，會員於好市多加油站單筆滿900元，即可獲得200元商品抵用券1張，限當日及當店使用，等同加油後可再折抵店內消費。商品抵用券每間加油站限量5,000張，單筆不累贈，會員們到好市多加油站加油，享油價優惠還可便宜購物。

根據好市多臉書官網，在4月15日當天推單日加油優惠，凡會員在上午7點至晚上8點半，到好市多加油站滿900元，就送1張「200元商品抵用券」。此次活動採「先加油、後購物」方式進行，每卡限領1張抵用券，各加油站限量5,000張，送完為止，且單筆消費不累贈。抵用券僅限2026年4月15日當日於同一門市使用，詳細使用規則，以實際抵用券說明為準。

目前全台好市多（Costco）加油站共有3個服務據點，分別位於新莊店、中壢店、北台中店。加油站提供自助加油服務，營業時間為7:00~23:00，並採用中油油品。

Costco 加油站 油價 好市多

延伸閱讀

Costco 黑鑽卡不只回饋！「隱藏版好康」保險、旅遊全包

燦坤「無所事事的幸福時光」會員特典全館5折起！滿額抽44,520燦坤K幣

台中漢神洲際購物廣場明開幕 百貨送提袋、冰品出招搶客

守護錢包！好市多「解鎖機密文件」任務 會員優惠最高省萬元

相關新聞

好市多放大招！加油滿900送200元 折抵當天消費

美式賣場好市多（Costco）會員好康不間斷。為替會員省荷包，將推出單日會員加油優惠，4月15日當天早上7點到晚上8點半，會員於好市多加油站單筆滿900元，即可獲得200元商品抵用券1張，限當日及當店使用，等同加油後可再折抵店內消費。商品抵用券每間加油站限量5,000張，單筆不累贈，會員們到好市多加油站加油，享油價優惠還可便宜購物。

燃油費調漲機票變貴 達人授「抗漲3招」：這2家日籍航空6月才漲

國籍航空於昨（7）日正式調漲燃油附加費，讓不少正準備規劃出國行程的民眾哀號「荷包又要失血了」。不過，機票達人「蓋瑞哥 機票獵人」在臉書發文安撫大眾，表示「生命總會自己找到出路」，並大方分享3招實用的應對策略，教戰旅客如何在這波漲價潮中，依然能搶到划算的機票。

還在等便宜機票？ 粉專建議「3個月內」下單：熱門時段成本升高

近期因中東局勢升溫，美國與伊朗衝突推升國際油價，連帶影響航空燃油成本。交通部民航局宣布，自4月7日起調漲國際航線燃油附加費，短程與長程航線漲幅均超過一倍。不過，已開票旅客不受影響。

身份證有「4」吃炒湘湘送蜜糖滋粑！有「這3個同音字」也享優惠

緯豆集團旗下時尚中式熱炒「炒湘湘」，將於4月13日推出全新「辛電感應」系列，會員可享有「新品7折」嘗鮮優惠券，並享免費甜點；活動期間消費滿額，身分證字號有「4」或姓名有「ㄉㄧㄢˇ」、「ㄓㄨㄥ」、「ㄒㄧㄤ」，即贈送「芝麻蜜糖滋粑」1份。

免費吃「花園秘境熔岩鬆餅塔、黃金脆漿薯條」！英格莉莉插旗統一時代

六角國際集團旗下「Engolili 英格莉莉」本月正式進駐統一時代百貨台北店，開設品牌第7間門市，並推出「花園秘境雙人套餐」，吃得到限定新品「花園秘境熔岩鬆餅塔」。除此之外，活動期間符合條件者，還可獲得免費「花園秘境熔岩鬆餅塔」或「鐵鍋鬆餅兌換券」，送完為止。

好市多「1熱門家電」大降價！一票會員驚喜：幾乎半價

好市多推出「Ninja Blast」無線調理機促銷，兩入組現折740元，優惠至2859元，折扣幅度驚人。許多網友對其無線設計和輕巧特性讚譽有加，還有消息指好市多測試全新自動化結帳流程，致力縮短結帳時間。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。