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燃油費調漲機票變貴 達人授「抗漲3招」：這2家日籍航空6月才漲

聯合新聞網／ 綜合報導
達人指出，部分外籍航空（如聯合航空）未獨立收取燃油費，票價波動較為平穩；而日籍的ANA與日航則有至6月才調漲的緩衝期，想省錢的民眾可多加利用。示意圖／ingimage
達人指出，部分外籍航空（如聯合航空）未獨立收取燃油費，票價波動較為平穩；而日籍的ANA與日航則有至6月才調漲的緩衝期，想省錢的民眾可多加利用。示意圖／ingimage

國籍航空於昨（7）日正式調漲燃油附加費，讓不少正準備規劃出國行程的民眾哀號「荷包又要失血了」。不過，機票達人「蓋瑞哥 機票獵人」在臉書發文安撫大眾，表示「生命總會自己找到出路」，並大方分享3招實用的應對策略，教戰旅客如何在這波漲價潮中，依然能搶到划算的機票。

招式一：鎖定「慢半拍」的外籍航空

蓋瑞哥指出，燃油費的調漲並非全球所有航空公司都會在同一天同步實施。部分外籍航空的反應速度較慢，消費者只要抓準調漲前的空檔，就能鎖定漲價前的優惠價格。

他舉例，像是日籍航空（ANA全日空與日本航空）的燃油費調整要到今（2026）年6月1日才正式生效，旅客還有將近兩個月的緩衝期可以好好考慮。此外，若遇到韓籍或泰籍等外籍航空宣布調漲，達人也提醒可以善用「時差」優勢，趕在當地時間的午夜零時前壓線開票，藉此省下一筆費用。

招式二：善用低成本航空（LCC）的單純票價結構

對於預算有限的旅客，蓋瑞哥建議可將目光轉向台灣虎航、亞洲航空等廉價航空。他解釋，廉航的票價結構相對單純，通常不會額外明列傳統意義上的「燃油附加費」，而是將成本直接反映在基本票價之中。

這種機制的優勢在於，廉航票價不會像傳統航空那樣因政策發布就「瞬間跳漲」。當傳統航空的票價因為燃油費而變得偏高時，回頭搜尋廉航，往往能發現極具吸引力的價差。

招式三：挑選「不獨立收取燃油費」的外籍航空

如果不喜歡票價受燃油費政策干擾，蓋瑞哥推薦可以直接選擇票價結構中「不獨立收取燃油費」的航空公司。

他以南部鄉親從高雄飛往東京的航線為例，聯合航空（UA）就是一個極佳的選擇。因為未單獨列出燃油附加費，這類航空的票價只會隨市場供需機制緩步波動，而不會瞬間暴漲數千元。據蓋瑞哥觀察，目前聯合航空高雄飛東京的航線，仍有不少日期的票價維持在1.2萬元左右，可見並未受到這波國籍航空漲價潮的波及。

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