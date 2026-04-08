還在等便宜機票？ 粉專建議「3個月內」下單：熱門時段成本升高

近期因中東局勢升溫，美國與伊朗衝突推升國際油價，連帶影響航空燃油成本。交通部民航局宣布，自4月7日起調漲國際航線燃油附加費，短程與長程航線漲幅均超過一倍。不過，已開票旅客不受影響。

近期不少民眾發現機票價格「一夜變貴」，原本觀望中的航班在凌晨後突然調漲。旅遊粉專「不奇而遇Steven&Sia」指出，機票價格本就受到多重因素影響，其中「出發日期」是關鍵。若是春節、暑假或連假等熱門時段，由於需求高、座位有限，票價通常隨時間上升，越接近出發日越難撿到便宜。

相較之下，若選擇平日或淡季出發，機票價格則較具彈性。當航空公司發現航班尚有空位時，為提高載客率，可能在接近出發日下調票價，因此不一定越早買越便宜。此外，熱門假期的前後幾天，因需求相對降低，也有機會出現較優惠價格，適合時間彈性較大的旅客。

不過粉專也提醒，近期票價上漲與燃油附加費調整有關，但這僅是影響因素之一。若計畫在3個月內出發，建議只要價格在可接受範圍內即可考慮購買，避免因油價持續波動、附加費再調整或熱門時段機位售罄，導致選擇變少甚至成本更高。

至於4個月以上的遠期航班，若非熱門旅遊時段，可視情況稍作觀望，但仍須留意市場變化。提醒大家購買機票時不應只看票面價格，還需考量行李費、改票彈性、航班時間與轉機條件等整體成本，才能真正判斷是否划算。