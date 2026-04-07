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身份證有「4」吃炒湘湘送蜜糖滋粑！有「這3個同音字」也享優惠
緯豆集團旗下時尚中式熱炒「炒湘湘」，將於4月13日推出全新「辛電感應」系列，會員可享有「新品7折」嘗鮮優惠券，並享免費甜點；活動期間消費滿額，身分證字號有「4」或姓名有「ㄉㄧㄢˇ」、「ㄓㄨㄥ」、「ㄒㄧㄤ」，即贈送「芝麻蜜糖滋粑」1份。
炒湘湘本季新菜主打重口開胃、療癒甜點。主推「黃金湘酥肉」將里肌肉條酥炸至金黃並以青花椒提味，麻香帶勁，每份198元；「辣椒鴨蛋花菜炒肉」使用鴨蛋黃搭配花菜與五花肉快炒，重現湘式家常味，每份398元。除此之外，另還有香麻的「湘味辣炒雞」，以及造型可愛的「牛二哥窩頭包」、下飯開胃的「牛二哥蒼蠅頭」等菜色，以及甜點新品「脆皮豆腐奶」。
即日起至4月12日前，加入炒湘湘LINE@好友並完成會員綁定，4月13日即可獲得「牛二哥蒼蠅頭」新品7折嘗鮮優惠券，原價308元。另外，來店消費滿低消，即可享每位免費「餐後甜點」一份；4月30日前單筆消費滿800元，加上身分證字號有數字「4」或姓名有「點（ㄉㄧㄢˇ）」、「忠（ㄓㄨㄥ）」、「湘（ㄒㄧㄤ）」任一字，（可同音不同字），即贈送「芝麻蜜糖滋粑」一份，數量有限，送完為止。
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